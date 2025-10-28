Городовой / Город / Чугунные дороги Кронштадта, которые не ломались 100 лет: секрет, который потеряла Россия
Чугунные дороги Кронштадта, которые не ломались 100 лет: секрет, который потеряла Россия

Опубликовано: 28 октября 2025 19:45
Брусчатка
Чугунные дороги Кронштадта, которые не ломались 100 лет: секрет, который потеряла Россия
На этих улицах до сих пор сохранились следы изобретения, опередившего своё время.

В середине XIX века управляющий Кронштадтским пароходным заводом Александр Соколов во время командировки в Америку обратил внимание на необычные мостовые в Нью-Йорке и Бостоне — из чугунных плит, придуманных инженером Кнаппом.

Идея показалась стоящей: Соколов заказал отлить аналогичные детали дома, на Кронштадтском заводе. Но не просто скопировал, а усовершенствовал — добавил специальные выемки и упоры, чтобы плиты сцеплялись между собой, превращаясь в прочную "кольчугу".

Первым испытанием стал заводской двор — и опыт оказался удачным. В 1860 году по распоряжению великого князя Константина начались масштабные работы: чугуном вымостили улицы у Пенькового моста, вдоль Петровской и Екатерининской улиц, у Докового адмиралтейства.

Город, который звенел под копытами

К 1866 году в Кронштадте чугуном было покрыто более трёх километров дорог. Инженер Н. П. Эйлер писал, что эта мостовая прочнее и долговечнее любой европейской. Стоимость одной сажени — 38 рублей серебром — окупалась в разы: чугун не требовал ремонта десятилетиями.

Прошло двадцать лет, и в Петербурге захотели повторить кронштадтский опыт. В арсенале запросили, как чувствует себя та самая чугунная дорога. Из Кронштадта ответили коротко: "Со дня укладки не ремонтировались и в хорошем состоянии".

От дороги до фронта

Всё изменилось в 1941-м. Когда началась блокада, чугун с мостовых пошёл на изготовление корпусов противотанковых и противопехотных мин. Металл, который десятилетиями нёс на себе повозки и экипажи, стал оружием.

С тех пор сохранились только два фрагмента мостовой: у Пенькового моста и вдоль ограды Петровского адмиралтейства на Якорной площади.
Это — единственная в мире сохранившаяся чугунная мостовая XIX века. Образцы плит можно увидеть в Музее истории Кронштадта.

Автор:
Елизавета Астахова
