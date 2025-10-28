Городовой / Общество / Мостовой рассказал о попытке похищения: как это было
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не только опасная трясина: правда о земле, на которой Петр основал Петербург Общество
«Усугубят в разы самочувствие человека»: сколько нужно гулять зимой Общество
Дева по дате, хранитель по духу — составили гороскоп Казанского собора Город
Пусто, но дорого: почему платные парковки Петербурга упрямо не дешевеют Общество
Строили как будто для себя, а не для нас: как рождался Петербург, которого мы не знаем Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Туризм
Категории
Общество Спорт

Мостовой рассказал о попытке похищения: как это было

Опубликовано: 28 октября 2025 15:32
Мостовой рассказал о попытке похищения: как это было
Мостовой рассказал о попытке похищения: как это было
Городовой ру

Футболист Андрей Мостовой сообщил, что едва не стал жертвой похищения.

Полузащитник команды "Зенит" из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой сообщил, что его хотели похитить. Он рассказал об этом в беседе с пресс-службой футбольного клуба, подчеркнув, что в первые минуты не сумел понять суть происходящего.

По словам футболиста, ощутить серьёзность момента удалось только спустя время.

«Подробности не могу раскрыть, потому что идет следствие. Все произошло быстро, поздним вечером, сначала не смог осознать, что случилось. Потом пришло осознание, что все серьезно.
Повел себя правильно, не стал поднимать панику, дождался утра. Был в небольшом шоке, всю ночь не спал, но решил никому ничего не рассказывать. Утром связался с людьми из клубной безопасности»,

— рассказал Мостовой.

Инцидент произошёл вечером 23 октября. Через сутки после этой попытки неизвестные также похитили другого человека, в тот же день подозреваемых задержали.

Сам Мостовой после происшествия вышел на поле в матче против столичной команды и сумел отличиться забитым мячом.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью