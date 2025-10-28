Мостовой рассказал о попытке похищения: как это было

Полузащитник команды "Зенит" из Санкт-Петербурга Андрей Мостовой сообщил, что его хотели похитить. Он рассказал об этом в беседе с пресс-службой футбольного клуба, подчеркнув, что в первые минуты не сумел понять суть происходящего.
По словам футболиста, ощутить серьёзность момента удалось только спустя время.
«Подробности не могу раскрыть, потому что идет следствие. Все произошло быстро, поздним вечером, сначала не смог осознать, что случилось. Потом пришло осознание, что все серьезно.
Повел себя правильно, не стал поднимать панику, дождался утра. Был в небольшом шоке, всю ночь не спал, но решил никому ничего не рассказывать. Утром связался с людьми из клубной безопасности»,
— рассказал Мостовой.
Инцидент произошёл вечером 23 октября. Через сутки после этой попытки неизвестные также похитили другого человека, в тот же день подозреваемых задержали.
Сам Мостовой после происшествия вышел на поле в матче против столичной команды и сумел отличиться забитым мячом.