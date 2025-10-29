Паленка, нелегалы и «конверт» для стражей порядка: владельца кафе на Дыбенко задержали при попытке подкупа

В Санкт-Петербурге задержан владелец кафе, который, по данным следствия, пытался передать взятку сотруднику полиции после обнаружения у него контрафактного алкоголя.

В одном из кафе на улице Дыбенко в Невском районе Санкт-Петербурга задержали владельца заведения за попытку передать сотруднику полиции денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

Органам правопорядка стало известно, что кафе работало без разрешения на продажу алкоголя и использовалось как место встреч приезжих без регистрации.

Во время проверки в помещении нашли спиртосодержащие напитки неустановленного происхождения, которые были разлиты в бутылки популярных марок.

Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения миграционных правил среди работников и гостей кафе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Теперь виновные будут привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП России, за несоблюдение правил пребывания на территории страны.

В отношении владельца заведения возбуждено уголовное дело по обвинению в попытке передачи взятки представителю власти. Незаконная продажа спиртных напитков и работа без лицензии были основными причинами проведённого рейда.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге начато расследование по факту гибели мужчины и женщины. По данным ведомств, около тел погибших обнаружена канистра с неизвестным спиртосодержащим веществом.

Есть версия, что причиной трагедии мог стать суррогатный алкоголь, поступивший из Ленинградской области и уже причинивший смерть 46 гражданам.