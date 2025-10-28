Неожиданная рокировка: за девять месяцев отели Петербурга дорожали быстрее московских

С начала года в Санкт-Петербурге отмечен рост стоимости гостиничных номеров на 17 процентов.

В Петербурге за девять месяцев текущего года отмечен значительный рост цен на проживание в гостиницах. Средняя стоимость размещения в отелях города достигла 9,8 тысячи рублей за сутки, что на 17% выше, чем за тот же период прошлого года.

Аналитики выделяют, что рост цен коснулся всех категорий гостиниц города, сообщает «Ъ-СПб».

Стоимость номеров класса люкс и в среднем сегменте увеличилась сильнее всего. Цены на люксовые номера выросли на 21% и составили 44,4 тысячи рублей за ночь, а в среднеценовой категории — также на 21%, достигнув 6,8 тысячи рублей за сутки.

Более умеренное повышение цен произошло в гостиницах московского рынка.

За тот же период в Москве средний тариф на размещение подрос только на 6% и сейчас составляет 11,8 тысячи рублей за ночь. Здесь также наблюдается удорожание во всех ценовых категориях жилья.

Таким образом, динамика роста расценок в Петербурге значительно обогнала аналогичный показатель в столице.

Ранее стало известно о планах по строительству трёх новых гостиничных объектов недалеко от «Лахта центра». Подобные проекты могут оказать влияние на рынок и в будущем, добавив новые предложения для гостей города.

Эти данные представляют интерес для туристической отрасли и гостиничного бизнеса северной столицы.