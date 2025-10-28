Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году

За девять месяцев 2025 года системы на основе нейросетей зафиксировали свыше 1,7 тысячи случаев нарушений в Петербурге, среди которых встречаются граффити, повреждения штукатурки и другие проблемы.
По состоянию на конец третьего квартала, свыше 70 процентов обследованных сооружений не имеют нарушений. За этот период удалось устранить более 450 выявленных дефектов, о чём сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.
Инспекторы обращают внимание на чистоту стен, наличие адресных указателей, исправность штукатурки, а также своевременное удаление наледи с крыш.
Использование цифровых технологий и профилактических мер способствует росту количества объектов, которые содержатся в надлежащем виде частными владельцами.
Большинство собственников быстро реагируют на предписания и устраняют недочёты. В случаях, когда замечания остаются без внимания, применяются административные меры.
Ранее сообщалось, что в Петербурге внедрили ещё одну систему на базе искусственного интеллекта: она помогает выявлять нелегальные торговые павильоны.