Городовой / Общество / Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Другого такого нет: Лебедев назвал самое завораживающее место в России, и оно в Питере Город
4:0 в пользу Питера: чем петербуржцы реально лучше москвичей Общество
Котлеты, компот и стук колес: гастрономическое путешествие в вагон-ресторан 70-х Общество
Ладожский без стоянки: петербуржцев предупредили о закрытой парковке Общество
Слова, по которым вычисляют приезжих: для коренных петербуржцев — табу Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году

Опубликовано: 28 октября 2025 10:42
Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году
Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году
Городовой ру

В Санкт-Петербурге искусственный интеллект активно используют для контроля состояния фасадов нежилых построек.

За девять месяцев 2025 года системы на основе нейросетей зафиксировали свыше 1,7 тысячи случаев нарушений в Петербурге, среди которых встречаются граффити, повреждения штукатурки и другие проблемы.

По состоянию на конец третьего квартала, свыше 70 процентов обследованных сооружений не имеют нарушений. За этот период удалось устранить более 450 выявленных дефектов, о чём сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Инспекторы обращают внимание на чистоту стен, наличие адресных указателей, исправность штукатурки, а также своевременное удаление наледи с крыш.

Использование цифровых технологий и профилактических мер способствует росту количества объектов, которые содержатся в надлежащем виде частными владельцами.

Большинство собственников быстро реагируют на предписания и устраняют недочёты. В случаях, когда замечания остаются без внимания, применяются административные меры.

Ранее сообщалось, что в Петербурге внедрили ещё одну систему на базе искусственного интеллекта: она помогает выявлять нелегальные торговые павильоны.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью