Не успели оплатить парковку? В ЗакСе предлагают дать на это целые сутки

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступило предложение, согласно которому автовладельцы смогут оплачивать парковку в городе до конца дня, а не сразу после начала использования места. Над проектом работают депутаты, представляющие объединение «Яблоко».
Авторы считают, что такие изменения помогут сделать условия более удобными и снизят число спорных ситуаций в случае с перебоями связи. В настоящее время требуется оплатить парковку не позднее 15 минут после остановки машины.
Если инициатива получит поддержку, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
Разработчики поправок ожидают, что переход к постоплате уменьшит количество административных процедур для водителей. Они подчеркивают, что оплата в течение дня, до 23:59, станет дополнительным удобством для автомобилистов.
В то же время эта мера не повлияет на стоимость парковки.
Также недавнее сообщение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга касается будущих изменений: власти заявили о планах увеличить число платных парковочных зон в городе к 2026 году. Конкретные районы и даты реализации пока не уточняются.