Не успели оплатить парковку? В ЗакСе предлагают дать на это целые сутки

Опубликовано: 28 октября 2025 22:30
В Санкт-Петербурге водители должны оплачивать парковку в течение 15 минут с момента начала пользования ею.

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступило предложение, согласно которому автовладельцы смогут оплачивать парковку в городе до конца дня, а не сразу после начала использования места. Над проектом работают депутаты, представляющие объединение «Яблоко».

Авторы считают, что такие изменения помогут сделать условия более удобными и снизят число спорных ситуаций в случае с перебоями связи. В настоящее время требуется оплатить парковку не позднее 15 минут после остановки машины.

Если инициатива получит поддержку, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Разработчики поправок ожидают, что переход к постоплате уменьшит количество административных процедур для водителей. Они подчеркивают, что оплата в течение дня, до 23:59, станет дополнительным удобством для автомобилистов.

В то же время эта мера не повлияет на стоимость парковки.

Также недавнее сообщение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга касается будущих изменений: власти заявили о планах увеличить число платных парковочных зон в городе к 2026 году. Конкретные районы и даты реализации пока не уточняются.

Юлия Аликова
