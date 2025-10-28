«Самый простой способ «согреть» пространство»: как лампочки меняют наше восприятие уюта

Восприятие уюта в доме во многом зависит от освещения. Но какой свет способен по-настоящему «согреть» помещение — теплый, рассеянный или направленный?

Есть ли существенная разница между обычными лампочками и теми, что имитируют «солнечный» свет? И как правильно расположить источники света, чтобы комната казалась уютной, а не мрачной?

На эти вопросы порталу «Городовой» дал ответы дизайнер, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре Андрей Радаев.

«Теплее, чем вечернее солнце»: Сила теплого света

Андрей Радаев Дизайнер интерьеров «Самый простой способ «согреть» пространство — использовать теплый свет с температурой около 2700–3000 К», — поясняет эксперт.

Такой свет напоминает мягкое вечернее солнце и визуально делает кожу, ткани и дерево более теплыми.

Именно теплый спектр создает ощущение расслабленности и комфорта, что делает его идеальным для жилых помещений.

Рассеянный свет против направленного: Создаем «воздух» и объем

«Рассеянный свет — из-под абажура, торшера или бра — создает уют и «воздух» в помещении», — продолжает Радаев.

Такой тип освещения смягчает тени, делает пространство более гармоничным и способствует расслаблению.

Направленный свет, напротив, используется для акцентирования деталей, подчеркивания фактуры и создания контраста.

Однако, при избытке такого света интерьер может выглядеть «холодно и жестко».

«Солнечные» лампы: Для работы, но не для отдыха

Лампы с дневным спектром (4000–6500 К), также известные как «солнечные» или лампы с эффектом дневного света, хорошо подходят для рабочих зон, где требуется высокая концентрация и четкость.

«Их бело-голубой оттенок воспринимается как «прохладный» и усиливает ощущение стерильности, особенно при светлых стенах», — отмечает дизайнер.

В жилых зонах их применение требует компенсации теплыми акцентами, например, с помощью настольных ламп или локальной подсветки, чтобы избежать ощущения «холода».

Многослойное освещение: Ключ к уютному объему

«Уют возникает, когда освещение многослойное: потолочный свет + локальные источники + декоративная подсветка», — утверждает Андрей Радаев.

Свет должен исходить с разных уровней: сверху (потолочный свет), сбоку (торшеры, бра) и из глубины комнаты (настольные лампы, подсветка).

Такая композиция создает эффект мягкого объема, подобный тому, что мы наблюдаем у закатного солнца, и делает интерьер более живым и привлекательным.

Правильное сочетание различных источников света позволяет создать гармоничное и комфортное пространство, отвечающее потребностям жильцов.