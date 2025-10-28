Пусто, но дорого: почему платные парковки Петербурга упрямо не дешевеют

Повышенный тариф на парковочные места в Санкт-Петербурге будет действовать до 2026 года.

С середины октября в центре Петербурга в четыре раза выросли расценки на пользование городскими парковками. Это поспособствовало сокращению числа припаркованных автомобилей в центральных районах, что и было одной из основных задач изменения.

Однако стоимость до сих пор остаётся на прежнем уровне, несмотря на то, что автомобилей стало заметно меньше.

Как отметили представители комитета по транспорту, цена парковки по адресу рассчитывается не по ежедневной загрузке, а закреплена заранее утверждённой сеткой тарифов, ежегодно корректируемой на основе проведённых исследований, сообщает Neva.Today.

К какой зоне будет относиться улица, определяют по годовым данным, не учитывая текущую заполняемость паркингов. Это введено для того, чтобы движение транспорта по разным частям города было более равномерным.

На сегодняшний день доля самых дорогих зон составляет 34% от общего числа платных парковок, тогда как наиболее бюджетные территории занимают лишь 12%.

Таким образом, даже при уменьшении количества припаркованных машин стоимость услуги для большинства семей остаётся более высокой. Ожидалось, что понижение спроса спровоцирует снижение тарифов, но этого не наблюдается.

На фоне изменений некоторые владельцы автомобилей снимают государственные знаки, чтобы уклониться от уплаты и штрафов.

Заместитель председателя транспортного комитета Алексей Гончаров рассказал, городские власти будут бороться с этим явлением и эвакуируют такие автомобили на штрафстоянки.

По словам Гончарова, за прошедший год подобных нарушений выявили около 63 тысяч, а в текущем году их стало вдвое меньше — ежедневно на спецстоянки отправляют от пяти до семи машин.

За снятие номеров предусмотрена административная мера — штраф три тысячи рублей.

Однако в данный момент выходит, что штраф за неправильную стоянку сравнительно ниже, чем полная оплата парковочного места на стандартную рабочую смену.