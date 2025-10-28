Без прав и на бабушкиной машине: в Ленобласти подросток заставил полицию пуститься в погоню

Автомобиль вел 16-летний студент техникума, у которого не было ни водительских прав, ни страховки.

В Тихвинском районе Ленинградской области в ходе рейда по выявлению водителей в состоянии опьянения был задержан автомобиль, вызвавший подозрения у сотрудников дорожной полиции. За рулем автомобиля отечественного производства находился подросток 16 лет, обучающийся в колледже.

Сначала полицейские подали сигнал парню остановиться, однако юноша проигнорировал требование и ускорился. Началась погоня, и попытки остановить машину с помощью световых и звуковых спецсигналов результата не принесли.

На участке трассы «Паша — Часовенское — Кайвакса» инспекторы приняли меры: сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем авто было остановлено благодаря выстрелу по колесам.

Выяснилось, что студент первого курса управлял автомобилем бабушки, не имея водительского удостоверения и необходимых документов на транспортное средство. Юноша пригласил прокатиться своих четверых сверстников.

Все пятеро были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Подросток вместе с пассажирами был передан родителям. В отношении матери водителя, которой 35 лет, будет оформлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

К юному нарушителю применяют несколько административных мер: за управление машиной без прав, отсутствие страховки, а также за игнорирование требований остановиться. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Ранее стало известно о другом случае в области, когда мужчина, угнавший автомобиль, во время попытки скрыться от полиции сбил десятилетнего ребёнка.