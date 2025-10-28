Набиуллина раскрыла сроки: снижение ключевой ставки растянется на весь следующий год

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Банк России, выступила на пленарном заседании в Государственной думе.
Она сообщила, что текущая тенденция к уменьшению ключевой ставки продлится в течение всего следующего года.
По ее словам, возвращение инфляции на уровень в 4% ожидается во второй половине 2026 года.
Руководитель регулятора подчеркнула, что главным препятствием для ускоренного экономического роста сейчас выступают доступные ресурсы.
Набиуллина также предупредила, что резкое понижение ставки могло бы свести на нет достигнутые успехи в замедлении роста цен.
Она отдельно выделила некоторые факторы, которые, по ее мнению, будут влиять на ситуацию с инфляцией.
«Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраниться высокими под влиянием цен на бензин, НДС, утильсбора»,
— пояснила глава Банка России.
Ранее сообщалось, что российский рубль в этом году оказался наиболее успешной валютой, показав лучшую динамику среди аналогов.