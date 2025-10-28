«Усугубят в разы самочувствие человека»: сколько нужно гулять зимой

Вопрос о том, какие минимальные нормы зимних прогулок можно считать полезными для здоровья, волнует многих.

Сколько времени на морозе достаточно, чтобы получить заряд бодрости, но при этом не рисковать переохлаждением — на эти вопросы порталу «Городовой» ответила терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева.

«Тут все зависит от человека»: Индивидуальный подход к морозу

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Какие минимальные нормы прогулок зимой можно считать полезными для здоровья? Тут все зависит, во-первых, от человека самого, от его здоровья, от температуры воздуха, от погодных условий: ветер, метель и так далее», — объясняет доктор Маршинцева.

В неблагоприятные погодные условия, такие как метель, специалист рекомендует остаться дома.

«Наверное, в метель я не думаю, что надо гулять, потому что низкая температура, плюс снег в лицо и плюс ветер, на самом деле усугубят в разы самочувствие человека».

«Час-два, пожалуйста»: Зимние прогулки при комфортных температурах

В обычную зимнюю погоду, характерную для центральных регионов России, когда температура колеблется от нуля до минус пяти градусов, прогулки могут длиться «час-два». Главное — адекватно одеться, избегая перегрева.

«Чтобы не было жарко, в первую очередь, это тоже важно. Ну и в то же время, естественно, холодно. Желательно одежда должна быть многослойная, чтобы можно было всегда, если станет жарко, снять, либо наоборот, если станет холодно, добавить», — подчеркивает терапевт.

Важно, чтобы ноги не мерзли, а головной убор защищал от ветра.

«Минус 10 — сократим, минус 20 — короткие»: Адаптация к холоду

При более низких температурах, например, ниже минус 10 градусов, длительность прогулок следует сократить.

В мороз ниже минус 20 градусов прогулки должны быть короткими.

«Солнце — витамин D и настроение»: Лучшее время для прогулок

В морозные дни предпочтительнее выбирать солнечную погоду.

«Желательно, конечно, чтобы в солнечную погоду. Ну так чаще и происходит, да, у нас более такое небо пасмурное, когда все-таки ноль минус пять, и не когда минус 20 и ниже. Обычно это солнечная погода. Желательно гулять не вечером, конечно, а именно когда солнце», — советует специалист.

Солнечный свет способствует выработке витамина D и улучшает настроение. Если дневные прогулки невозможны, то даже 10-20 минут перед сном могут принести пользу.

«Вечером перед сном почему бы и нет. Ну то есть 10-20 минут этого достаточно».

Важно помнить, что «температура в холодоное время года вызывает нагрузку на сердце», поэтому прислушиваться к своему самочувствию — ключевой аспект зимних прогулок.