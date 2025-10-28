«Колхуи» — бунт художников, которые иронизируют над всем, даже над собой

В начале 2000-х в Петербурге появилась группа с нарочито странным названием — "Колхуи", расшифровывается как "Колдовские художники".
В неё вошли Андрей Кагадеев из группы НОМ, Николай Копейкин, Вася Ложкин и другие авторы, для которых ирония — не шутка, а художественный метод.
Свою философию они описывают коротко:
"Драматизация идиотизма и идиотизация драматизма".
Из этой формулы выросло всё — стиль, выставки, и даже собственное пространство, получившее в 2010-х название «Свиное рыло».
Место, где всерьёз не получается
Галерея расположилась напротив Цирка — символично для жанра, в котором работают её создатели. Здесь картины соседствуют со скульптурами, плакатами и объектами, намеренно нарушающими привычные правила "высокого искусства". Сарказм уравновешивает лирика, а грубоватая форма оказывается лишь оболочкой для удивительно точных наблюдений о времени и людях.
От подвала до музеев
За двадцать лет участники "Колхуев" прошли путь от арт-подполья до музейных коллекций — сегодня их работы хранятся в десятках музеев России и за рубежом.
Но "Свиное рыло" не стало салоном — это по-прежнему живая лаборатория, где искусство не стремится нравиться и не боится быть смешным.