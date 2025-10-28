Городовой / Город / «Колхуи» — бунт художников, которые иронизируют над всем, даже над собой
«Колхуи» — бунт художников, которые иронизируют над всем, даже над собой

Опубликовано: 28 октября 2025 20:45
Колхуи
«Колхуи» — бунт художников, которые иронизируют над всем, даже над собой
Городовой ру

Напротив Цирка на Фонтанке есть место, где серьёзность искусства теряет власть.

В начале 2000-х в Петербурге появилась группа с нарочито странным названием — "Колхуи", расшифровывается как "Колдовские художники".
В неё вошли Андрей Кагадеев из группы НОМ, Николай Копейкин, Вася Ложкин и другие авторы, для которых ирония — не шутка, а художественный метод.

Свою философию они описывают коротко:

"Драматизация идиотизма и идиотизация драматизма".

Из этой формулы выросло всё — стиль, выставки, и даже собственное пространство, получившее в 2010-х название «Свиное рыло».

Место, где всерьёз не получается

Галерея расположилась напротив Цирка — символично для жанра, в котором работают её создатели. Здесь картины соседствуют со скульптурами, плакатами и объектами, намеренно нарушающими привычные правила "высокого искусства". Сарказм уравновешивает лирика, а грубоватая форма оказывается лишь оболочкой для удивительно точных наблюдений о времени и людях.

От подвала до музеев

За двадцать лет участники "Колхуев" прошли путь от арт-подполья до музейных коллекций — сегодня их работы хранятся в десятках музеев России и за рубежом.

Но "Свиное рыло" не стало салоном — это по-прежнему живая лаборатория, где искусство не стремится нравиться и не боится быть смешным.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
