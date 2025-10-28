Городовой / Город / Взяли и разобрали: как советская власть стерла с лица земли храм XVIII века в Петербурге
Взяли и разобрали: как советская власть стерла с лица земли храм XVIII века в Петербурге

Опубликовано: 28 октября 2025 20:15
Знаменская церковь
Взяли и разобрали: как советская власть стерла с лица земли храм XVIII века в Петербурге
Городовой ру

Под нынешней станцией метро когда-то стояла церковь, давшая имя самой площади.

Сегодня трудно представить, что одна из самых оживлённых точек Петербурга — площадь Восстания — когда-то была церковным местом.

В XVIII веке здесь, на пересечении Невского проспекта и Лиговского канала, стояла Знаменская церковь. Её главный престол был освящён во имя Входа Господня в Иерусалим, а боковой — в честь иконы Божией Матери "Знамение". От этого придела и пошло название — Знаменская. Позже его получила и площадь, и улица, и мост через Лиговский канал.

От деревянной к каменной

Первый храм был деревянным и появился в 1760-х годах. Спустя тридцать лет архитектор Фёдор Демерцов возвёл на его месте каменную церковь, а к началу XIX века вокруг сложился целый ансамбль: ограда, часовни и дом причта.

В 1870-х архитектор Доримедонт Соколов добавил к площади новое здание причта, ставшее важной частью петербургской архитектуры того времени.

Исчезнувшая святыня

История Знаменской церкви закончилась перед самой войной. В 1941 году храм разобрали — по проекту, готовившему здание под нужды советской организации. На его фундаменте позже устроили сквер, а сохранившийся гранитный цоколь включили в новую композицию.

В 1955 году именно здесь открылся наземный вестибюль станции метро "Площадь Восстания". Так святыня XVIII века уступила место символу новой эпохи — подземке.

Сегодня о Знаменской церкви напоминает лишь мемориальная доска на стене вестибюля метро, установленная в 2007 году.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
