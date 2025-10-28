Осторожно, скидки: аферисты вышли на охоту перед «чёрной пятницей»

В преддверии периода распродаж, приуроченных к «чёрной пятнице», в России фиксируется рост активности мошенников. Об этом проинформировали в пресс-службе УБК МВД России.
Злоумышленники прибегают к созданию сайтов, внешне напоминающих известные магазины, где обещают значительные скидки.
Кроме того, мошенники активно используют рекламу в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к своим предложениям.
Основной их приём — публикация ссылок на ложные распродажи, переход по которым приводит к заполнению фальшивых платёжных страниц. На этих страницах пользователи невольно передают данные своих банковских карт.
Помимо поддельных сайтов, преступники проводят фиктивные розыгрыши, в которых участников заставляют оплачивать "налог" или "пошлину". Подобные схемы часто приводят к хищению личных средств.
В МВД отмечают, что подобная деятельность особенно активна накануне масштабных торговых событий.
Ранее появлялась информация о новой тактике мошенников: в мессенджерах создаются группы якобы от имени «председателя ТСЖ». Таким образом, злоумышленники продолжают искать новые способы обмана граждан, приспосабливаясь к актуальной повестке.