Осторожно, скидки: аферисты вышли на охоту перед «чёрной пятницей»
Осторожно, скидки: аферисты вышли на охоту перед «чёрной пятницей»

Опубликовано: 28 октября 2025 21:30
Мошенники стали массово использовать сайты-двойники известных брендов, чтобы привлекать людей крупными скидками.

В преддверии периода распродаж, приуроченных к «чёрной пятнице», в России фиксируется рост активности мошенников. Об этом проинформировали в пресс-службе УБК МВД России.

Злоумышленники прибегают к созданию сайтов, внешне напоминающих известные магазины, где обещают значительные скидки.

Кроме того, мошенники активно используют рекламу в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к своим предложениям.

Основной их приём — публикация ссылок на ложные распродажи, переход по которым приводит к заполнению фальшивых платёжных страниц. На этих страницах пользователи невольно передают данные своих банковских карт.

Помимо поддельных сайтов, преступники проводят фиктивные розыгрыши, в которых участников заставляют оплачивать "налог" или "пошлину". Подобные схемы часто приводят к хищению личных средств.

В МВД отмечают, что подобная деятельность особенно активна накануне масштабных торговых событий.

Ранее появлялась информация о новой тактике мошенников: в мессенджерах создаются группы якобы от имени «председателя ТСЖ». Таким образом, злоумышленники продолжают искать новые способы обмана граждан, приспосабливаясь к актуальной повестке.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
