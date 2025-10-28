Строили как будто для себя, а не для нас: как рождался Петербург, которого мы не знаем

В Петропавловской крепости есть музей, где оживает вся история города.

В самом центре города, в стенах Петропавловской крепости, скрывается музей, который не всегда попадает в туристические маршруты. Это Музей истории Санкт-Петербурга — место, где можно увидеть, как рождался и развивался город от первых поселений до XX века.

"Вы увидите в первом зале символы города — флаг, герб, гимн. Узнаете о святых покровителях и, конечно, о личности Петра. Но город не начинался с Петра", — поделился с "Городовым" экскурсовод Дмитрий Рыпин.

До Петра и после

Экспозиция музея охватывает историю Петербурга даже до шведского периода.

"Пётр видел стройку — он создавал город. И как он его создавал, можно увидеть в музее", — рассказывает эксперт.

Здесь представлены редкие экспонаты, макеты первых построек и памятников, иллюстрирующие, как менялся облик Петербурга.

Эпоха барокко и просвещения

Отдельный зал посвящён расцвету барокко времён Елизаветы Петровны.

"Тут и чертежи Строгановского дворца, макеты Монбижу и других работ Франческо Растрелли", — отмечает Рыпин.

Далее — время Екатерины и эпоха просвещения.

"Здесь харнится удивительная коллекция того времени, включающая и жалованную грамоту, дающую порядок городскому управлению".

Люди и город

Музей не только о правителях и архитекторах. Он рассказывает и о жизни простых горожан.

"Простые люди под руководством Монферрана поставили Александрийский столп. Именно в этом музее наиболее чётко показано, как это происходило", — подчёркивает эксперт.

Можно увидеть, как жили петербуржцы до 1917 года: чем занимались дома, что шили, как вышивали, какой транспорт появился на улицах. Здесь же — макет дома в разрезе и один из первых автомобилей.

Петербург как он есть

Музей не обходит стороной и трудные страницы истории города: наводнения, развитие промышленности, становление железных дорог. Музей истории Петербурга — не просто собрание экспонатов, а целая летопись, где за каждым предметом — дыхание города.