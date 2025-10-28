Цены в Петербурге поползли вверх: сентябрь добавил 0,4% к августу

В северной столице в сентябре этого года цены выросли на 0,4% в сравнении с августом. Рост связан, прежде всего, с ослаблением курса рубля, что стало причиной увеличения расходов на зарубежные поездки и импортные товары.
Дорожать стали такие категории, как парфюмерия, косметика, инструменты и оборудование.
Одновременно начало нового учебного года сопровождалось увеличением стоимости образовательных услуг.
Несмотря на это, продукты питания, особенно свежие овощи и фрукты, а также молочные продукты и сахар, стали доступнее. Такое снижение связано со спадом покупательской активности по окончании периода отпусков.
Уровень годовой инфляции в Петербурге продолжает снижаться, и в сентябре достиг отметки 8,4%, тогда как средний показатель по стране составил 8%. Эксперт Айдар Имаев, представляющий экономическое управление Северо-Западного главного управления Банка России, объяснил ситуацию следующим образом:
«Инфляция продолжает снижаться, но всё ещё остаётся высокой. Чтобы цены росли медленнее, должен замедлиться рост спроса. Для этого нужно длительное время поддерживать высокие процентные ставки по кредитам и депозитам, тогда разрыв между спросом и предложением сократится», — цитирует эксперта «Петербургский Дневник».
Согласно прогнозу Банка России, инфляция к 2026 году может опуститься до 4–5% и в дальнейшем зафиксироваться на уровне 4%.
Ранее появлялись сообщения о том, что в следующем году снижение ключевой ставки будет продолжаться на протяжении всего периода.