Цены в Петербурге поползли вверх: сентябрь добавил 0,4% к августу

Опубликовано: 28 октября 2025 19:34
Global Look Press / Alexander Legky

Цены выросли на импортные товары и изделия, в производстве которых использовались зарубежные комплектующие.

В северной столице в сентябре этого года цены выросли на 0,4% в сравнении с августом. Рост связан, прежде всего, с ослаблением курса рубля, что стало причиной увеличения расходов на зарубежные поездки и импортные товары.

Дорожать стали такие категории, как парфюмерия, косметика, инструменты и оборудование.

Одновременно начало нового учебного года сопровождалось увеличением стоимости образовательных услуг.

Несмотря на это, продукты питания, особенно свежие овощи и фрукты, а также молочные продукты и сахар, стали доступнее. Такое снижение связано со спадом покупательской активности по окончании периода отпусков.

Уровень годовой инфляции в Петербурге продолжает снижаться, и в сентябре достиг отметки 8,4%, тогда как средний показатель по стране составил 8%. Эксперт Айдар Имаев, представляющий экономическое управление Северо-Западного главного управления Банка России, объяснил ситуацию следующим образом:

«Инфляция продолжает снижаться, но всё ещё остаётся высокой. Чтобы цены росли медленнее, должен замедлиться рост спроса. Для этого нужно длительное время поддерживать высокие процентные ставки по кредитам и депозитам, тогда разрыв между спросом и предложением сократится», — цитирует эксперта «Петербургский Дневник».

Согласно прогнозу Банка России, инфляция к 2026 году может опуститься до 4–5% и в дальнейшем зафиксироваться на уровне 4%.

Ранее появлялись сообщения о том, что в следующем году снижение ключевой ставки будет продолжаться на протяжении всего периода.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
