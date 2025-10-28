В Петербурге дали старт второй очереди строительства развязки на М‑32: что ждёт водителей?

Начался следующий этап работ по переустройству участка Приморского шоссе возле стыка с трассой М-32 в Петербурге. Об этом сообщили в городской администрации Северной столицы.

В ближайшие месяцы на этом участке планируется реализовать масштабные перемены в организации движения.

Дорога длиной 7,7 километра соединит Приморское шоссе с будущей трассой М-49. Вместе с магистралью М-1, которая станет альтернативой Приморскому шоссе, это позволит облегчить транспортное сообщение курортной зоны «Санкт-Петербург Марина» в Горской и сделает путь от северных районов в центр города более удобным.

Эти преимущества уже отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. В рамках работ Приморское шоссе будет смещено на 443 метра. Такое решение связано с необходимостью разместить новые конструкции транспортной развязки М-32, в том числе опоры будущего путепровода и подпорные стены съезда.

Также это позволит завершить вторую стадию сооружения подземного перехода в районе Лахты. В итоге появятся два дополнительных выхода по обе стороны дороги.

Уже закончена первая стадия перестройки Приморского шоссе — появились две новые полосы движения. В данный момент строители занимаются обновлением покрытия, монтажом буронабивных свай, прокладкой водоотводных труб и установкой инженерных коммуникаций.

На трассе М-32 также возводят подземный переход размерами 23 м в длину, 4 м в ширину, 2,65 м в высоту, который будет расположен на уровне тротуара.

На месте будущей развязки монтируются металлические элементы путепровода, завершено сооружение 13 опор из 23, работы продолжаются ещё на пяти. Параллельно ведётся модернизация инженерных сетей.

Для выполнения этих задач задействовано около 150 человек и используется 40 машин и специализированной техники.

Ранее сообщалось, что схема движения в районе развязки Кольцевой автодороги и Кронштадтского шоссе временно изменится до 12 ноября. О любых новых изменениях движения на строительных участках будет сообщено дополнительно.