Гостилицы: усадьба, где электричество зажглось раньше, чем догорели свечи

На холмах Ломоносовского района, среди ручьёв и прудов, стоят руины, в которых когда-то кипела жизнь — светская, инженерная и чуть-чуть сказочная. Это усадьба Гостилицы — одно из тех мест "ближнего Петербуржья", где история словно шепчет из-под мха.
От Миниха до Разумовского
Её начинал строить фельдмаршал Христофор Миних — тот самый, что прокладывал каналы и мосты для Петра I. Он первым понял, что долина Гостилки создана для экспериментов: здесь он запрудил ручьи, завёл мельницу и даже разводил форель.
Позже имение перешло к гетману Кириллу Разумовскому — при нём появился парк и Троицкая церковь, сияющая сейчас от реставрации.
Потёмкинская эпоха
Затем настал черёд князей Потёмкиных. В 1845 году архитектор Андрей Штакеншнейдер выстроил для Александра Михайловича дворец — не строгий, как в столице, а лёгкий, почти вилльный, с башенками и видом на плотину.
Когда лампочка стала символом прогресса
А в конце XIX века в Гостилицах поселились братья Симменсы — те самые, что дали миру электричество. Старую миниховскую мельницу они превратили в гидроэлектростанцию. Свет здесь зажёгся раньше, чем во многих городских особняках, и усадьба стала одной из первых в окрестностях, где зажёгся электрический свет.
Сегодня Гостилицы — руина с характером. Мостики ведут через заросшие каналы, вода всё ещё журчит у старой плотины, а в тишине кажется, что вот-вот вспыхнет свет в одном из окон.