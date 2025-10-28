Городовой / Город / Гостилицы: усадьба, где электричество зажглось раньше, чем догорели свечи
Гостилицы: усадьба, где электричество зажглось раньше, чем догорели свечи

усадьба Гостилицы
От мельницы Миниха до ламп Симменса — усадьба, опередившая своё время.

На холмах Ломоносовского района, среди ручьёв и прудов, стоят руины, в которых когда-то кипела жизнь — светская, инженерная и чуть-чуть сказочная. Это усадьба Гостилицы — одно из тех мест "ближнего Петербуржья", где история словно шепчет из-под мха.

От Миниха до Разумовского

Её начинал строить фельдмаршал Христофор Миних — тот самый, что прокладывал каналы и мосты для Петра I. Он первым понял, что долина Гостилки создана для экспериментов: здесь он запрудил ручьи, завёл мельницу и даже разводил форель.

Позже имение перешло к гетману Кириллу Разумовскому — при нём появился парк и Троицкая церковь, сияющая сейчас от реставрации.

Потёмкинская эпоха

Затем настал черёд князей Потёмкиных. В 1845 году архитектор Андрей Штакеншнейдер выстроил для Александра Михайловича дворец — не строгий, как в столице, а лёгкий, почти вилльный, с башенками и видом на плотину.

Когда лампочка стала символом прогресса

А в конце XIX века в Гостилицах поселились братья Симменсы — те самые, что дали миру электричество. Старую миниховскую мельницу они превратили в гидроэлектростанцию. Свет здесь зажёгся раньше, чем во многих городских особняках, и усадьба стала одной из первых в окрестностях, где зажёгся электрический свет.

Сегодня Гостилицы — руина с характером. Мостики ведут через заросшие каналы, вода всё ещё журчит у старой плотины, а в тишине кажется, что вот-вот вспыхнет свет в одном из окон.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
