Не богам, а людям… но каким? Раскрываем тайны Храма Дружбы в Петербурге

Среди павильонов Павловского парка Храм Дружбы выделяется особой сдержанной красотой. Белая ротонда на берегу Славянки будто сошла с гравюры древнего Рима — но посвящена она не богам, а людям. Её появление стало архитектурным признанием в любви и благодарности.
Храм возводили в 1781–1784 годах на низком, сыром берегу, где ради прочности пришлось забивать сваи. Он стал не просто украшением пейзажа, а символом признательности: проект шотландца Чарлза Камерона был задуман как подарок императрице Екатерине II от её сына Павла и невестки Марии Фёдоровны — в ответ на дарованные им земли Павловска.
Над входом планировалась надпись:
"Любовь, почтение и преданность первых владельцев Павловска посвятили этот храм подарившей им этот участок земли".
Но во время закладки присутствовал император Священной Римской империи Иосиф II, и фраза обрела более лаконичный вид: "Любовь, почтение и благодарность посвятили".
Архитектура, вдохновлённая античностью
Храм Дружбы — одно из самых изысканных творений Чарлза Камерона. В нём объединены мотивы древнегреческих и римских храмов: ротонда с шестнадцатью колоннами дорического ордера выглядит строгой и гармоничной, подчёркивая красоту ландшафта.
Фриз украшен рельефами с дельфинами — символом дружбы в античной мифологии — и венками из виноградной лозы, означающими изобилие и обновление. Внутри некогда стояла статуя Екатерины II в образе Цереры, богини плодородия, позже здесь разместили античный жертвенник.
Место, где пейзаж и архитектура стали единым целым
Камерон создавал не просто здание, а композицию, где архитектура сливается с природой. Храм, стоящий в излучине Славянки, стал зрительным центром всей долины: отражаясь в воде и обрамлённый деревьями, он связывает искусство, пространство и чувство благодарности в единую гармонию.