«Он боролся»: горькие слова Богданова из «Реальных пацанов» о смерти Романа Попова
«Он боролся»: горькие слова Богданова из «Реальных пацанов» о смерти Романа Попова

Опубликовано: 28 октября 2025 19:45
«Он боролся»: горькие слова Богданова из «Реальных пацанов» о смерти Романа Попова
«Он боролся»: горькие слова Богданова из «Реальных пацанов» о смерти Романа Попова
Городовой ру

Информация о заболевании Романа появилась в 2018 году.

О смерти актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», стало известно сегодня.

Режиссёр, продюсер и актёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», поделился воспоминаниями о Романе Попове. Он отметил:

«Хороший веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадно болезнен. Что поделать? Он боролся. Я даже не знал очень долго про болезнь», — цитирует Богданова 78.ru.

Антон Богданов добавил, что только из публикаций в социальных сетях узнал о болезни Попова.

Затем он приезжал к актёру, чтобы поддержать его в трудный период. Режиссёр вспоминал о встречах и помощи своему коллеге.

Диагноз у Романа Попова был выявлен в 2018 году. Через год он сумел одолеть заболевание, но в августе стало известно о рецидиве, после чего артист начал собирать средства на лечение.

Автор:
Юлия Аликова
