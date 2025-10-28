«Он боролся»: горькие слова Богданова из «Реальных пацанов» о смерти Романа Попова

О смерти актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», стало известно сегодня.
Режиссёр, продюсер и актёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», поделился воспоминаниями о Романе Попове. Он отметил:
«Хороший веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадно болезнен. Что поделать? Он боролся. Я даже не знал очень долго про болезнь», — цитирует Богданова 78.ru.
Антон Богданов добавил, что только из публикаций в социальных сетях узнал о болезни Попова.
Затем он приезжал к актёру, чтобы поддержать его в трудный период. Режиссёр вспоминал о встречах и помощи своему коллеге.
Диагноз у Романа Попова был выявлен в 2018 году. Через год он сумел одолеть заболевание, но в августе стало известно о рецидиве, после чего артист начал собирать средства на лечение.