На «Ладожской» ограничили вход: что за загадочный предмет нашли в эскалаторе?

Во вторник утром, 28 октября, на одной из станций оранжевой линии метрополитена Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе зафиксировано внеплановое ограничение на вход. Решение приостановить допуск пассажиров было принято из-за постороннего предмета, застрявшего в механизмах эскалатора.
Инцидент произошёл на станции "Ладожская".
В 8:24 утром сотрудники метрополитена проинформировали пассажиров о временных неудобствах, связанных с происшествием на эскалаторе.
Уже через две минуты, к 8:26, специалисты устранили причину сбоя и вернули станцию к обычному режиму работы.
Эскалатор был вновь запущен после оперативных действий технической службы. Согласно информации от пресс-службы городской подземки, причиной стал камень попавший в механизм, он мог оторваться от обуви одного из пассажиров.
Система метро время от времени сталкивается с техническими сбоями на различных линиях. Не так давно на красной ветке возникли очередные проблемы, что привело к временному закрытию станции в Выборгском районе.