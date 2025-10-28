Мальтийские рыцари и тайное кладбище: история церкви в Петербурге, которую скрывали веками

Место, где поэзия, вера и история сошлись под сводами неоготического храма.

На тихом Каменном острове, за деревьями и водой, стоит церковь, которую легко принять за старинный английский храм. Красный кирпич, стрельчатые окна, лёгкий серый шпиль — Церковь Рождества Иоанна Предтечи, построенная Юрием Фельтеном в 1778 году, стала редким примером неоготики в Петербурге.

Храм моряков и мальтийских кавалеров

Её заложили при инвалидном доме Балтийского флота. Но история быстро изменила назначение: когда император Павел I стал великим магистром Мальтийского ордена, церковь стала храмом ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Здесь принимали присягу рыцари, а рядом располагалось кладбище мальтийских кавалеров.

После вступления Александра I на престол кладбище закрыли, но сам храм остался любимым местом царя. Современники вспоминали, что Александр часто приходил сюда молиться.

След Пушкина

В XIX веке Иоанновская церковь стала частью повседневной жизни Каменного острова — и оказалась связана с именем Александра Пушкина.

Поэт снимал здесь дачу и трижды приходил крестить своих детей.

20 июля 1833 года в храме крестили старшего сына Сашу, в 1835-м — младшего Гришу, а летом 1836-го — дочь Наталью. Говорят, что перед своей последней дуэлью Пушкин тоже заходил сюда.

Испытания и возрождение

В XX веке церковь пережила многое. После революции её закрыли, росписи и убранство погибли во время пожара, а само здание использовали как мастерскую и спортзал военного санатория.

От разрушения храм спас архитектор Юрий Стравинский — он добился, чтобы церковь взяли под охрану как памятник архитектуры. В 1989 году здание вернули Церкви, и уже в следующем году здесь снова зазвучали молитвы.