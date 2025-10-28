«Без семьи школа бессильна»: Кузнецова объяснила, почему личные ценности ребенка без родительской поддержки не формируются

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова в разговоре с ТАСС отметила, что сегодня школы уже не занимают исключительное положение в сфере передачи знаний детям.
По её словам, появление множества источников информации создает перед учебными заведениями новые задачи. Вице-спикер обозначила ключевую мысль: современная школа должна не столько учить, сколько помогать формированию личных ценностей у ребенка.
Кузнецова считает, что учебные учреждения не смогут справиться с такой ролью без участия родителей. Она заметила, что семья остается главным союзником в вопросах воспитания и становления личности учащихся.
Кузнецова подчеркнула важность личного примера взрослых, находящихся рядом с детьми. Она сказала:
«Несмотря на всю важность методических пособий и лекций, дети прежде всего хотят видеть примеры в окружающих их взрослых»
Такой способ, по её мнению, оказывается наиболее действенным.
Особенно внимание она уделила вопросам развития патриотизма и чувства любви к Родине у подрастающего поколения. Кузнецова уверена, что эти темы должны стать частью воспитательной работы в школе.
Ранее в Госдуме обсуждали идею внедрения системы «шведский стол» в учебных столовых. Предложение уже успело привлечь внимание общественности.