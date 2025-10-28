Императорская дача, которую не показывают туристам: история усадьбы Знаменка

Между парками Петергофа скрыта усадьба, где отдыхали Романовы — и где теперь царит тишина.

На Петергофской дороге, между парком "Александрия" и усадьбой "Михайловка", стоит Знаменка — бывшая императорская резиденция, которую редко включают в туристические маршруты. Её аллеи ведут к Финскому заливу, а дворец будто спрятан от шума и блеска соседнего Петергофа.

От Разумовских до Романовых

История Знаменки началась в XVIII веке. Сначала здесь располагалась мыза стольника Ржевского, затем имение графов Разумовских. При Алексее Разумовском построили первый дворец и церковь апостолов Петра и Павла. Позднее усадьба перешла к сенатору Петру Мятлеву, который так любил это место, что назвал соседнее владение — Ново-Знаменкой.

В 1835 году император Николай I купил усадьбу для своей супруги Александры Фёдоровны. С этого времени Знаменка стала императорской дачей.

Императорский блеск

Перестройкой дворца занимались известные архитекторы — Андрей Штакеншнейдер и Гаральд Боссе. Именно тогда появились Греческий зал, Рафаэлева галерея и новые фасады в духе русского барокко.

Позднее Николай Бенуа спроектировал часовню Иосифа Песнописца и оранжереи, а в конюшнях помещалось более сотни лошадей.

К середине XIX века Знаменка стала не просто загородной резиденцией, а образцом загородного уюта императорской семьи.

После империи

В годы войны здесь стояли немецкие войска, а после Знаменку долго восстанавливали. В 1970-х дворец превратили в пансионат, а позже — закрыли.

Сегодня в усадьбе работают ведомственные службы, часть построек нуждается в реставрации, но парк и пруды по-прежнему сохранили атмосферу старого Петергофа — тихого, утончённого, немного забывшегося.