Забытый шедевр раннего классицизма: интерьер Верхней ванной﻿, который может удивить

Снаружи — строгая мыльня, внутри — своды, расписанные как миф о солнце и воде.

На берегу Квадратного пруда, в тишине Екатерининского парка, стоит небольшое здание из светлого камня. Его называют Верхней ванной — когда-то здесь находилась "мыльня их высочеств", место отдыха и водных процедур царской семьи.

Дом у воды

Павильон построили в 1770-х годах по проекту архитектора Илья Неелова совместно с Василием Нееловым. К 1777 году работы были завершены, а вскоре началась отделка.

Наружный облик — пример русского раннего классицизма: строгие пропорции, трёхгранный ризалит с круглыми и полукруглыми окнами, балюстрада над карнизом.

Здание обращено к северному Зеркальному пруду — вода была частью композиции и самой идеи покоя.

Фаэтон под сводами

В 1789 году художник Алексей Бельский расписал своды павильона фресками на сюжет легенды о Фаэтоне. Сцены, созданные по гравюрам Франциска Смуглевича и В. Бренны, отсылали к росписям Золотого дома Нерона.

На потолке — юный Фаэтон, обращающийся к отцу Гелиосу, по стенам — гирлянды, цветы и фрукты, а над дверями — лёгкие веера с изображением "Туалета Венеры".

От мыльни к музею

До середины XIX века павильон использовался по прямому назначению. В 1910 году, к 200-летию Царского Села, здесь открыли первый городской музей, и тогда закрепилось новое имя — "Верхняя ванна".

Во время Великой Отечественной войны здание сгорело, уцелели лишь стены. Росписи были восстановлены Анатолием Трескиным в 1953 году, а после реставрации павильон стал библиотекой-читальней.

Сегодня в Верхней ванне проходят выставки.