Новая уловка мошенников: в мессенджерах расплодились группы «от председателей ТСЖ»

Выявлена новая схема обмана, направленная на собственников квартир, объединённых в товарищества собственников жилья. Мошенники создают фиктивные чаты в мессенджерах, где выдают себя за председателя ТСЖ, используя его имя и фотографию.
Через такие каналы распространяются ложные сообщения о якобы необходимых изменениях в списке жильцов.
Основная задача этой схемы заключается в том, чтобы получить доступ к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, связанной с порталом Госуслуг. Для этого злоумышленники пытаются получить персональные данные или учетную информацию от доверчивых граждан.
Подобные попытки позволяют аферистам воспользоваться чужими данными в своих интересах.
Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют придерживаться ряда простых правил:
- Не переходить по незнакомым ссылкам и не передавать свои личные данные в подозрительных мессенджерах.
- Всегда уточнять информацию, полученную от лица, представляющегося председателем ТСЖ, через официальный контакт вашего товарищества.
- Не разглашать пароли и сведения от личного кабинета госуслуг третьим лицам.
- Если обнаружена подозрительная группа, сообщить об этом администрации ТСЖ.
При любой сомнительной рассылке рекомендовано обращаться лично к председателю или в профильные органы для проверки сведений.
Эксперты напоминают, что подлинные уведомления о вопросах ТСЖ должны подтверждаться официальными источниками.
Ранее сообщалось, что мошенники также пытались убедить граждан отключить систему пожарной безопасности, вводя в заблуждение жильцов многоквартирных домов. Случаи распространения ложной информации и попытки получить доступ к персональным данным в последнее время встречаются всё чаще.
Пользователям важно сохранять бдительность при общении в социальных сетях и мессенджерах.