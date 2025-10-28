Городовой / Общество / Новая уловка мошенников: в мессенджерах расплодились группы «от председателей ТСЖ»
Новая уловка мошенников: в мессенджерах расплодились группы «от председателей ТСЖ»

Опубликовано: 28 октября 2025 19:00
Жителей призвали оперативно информировать правление своих домов о выявлении подобных групп.

Выявлена новая схема обмана, направленная на собственников квартир, объединённых в товарищества собственников жилья. Мошенники создают фиктивные чаты в мессенджерах, где выдают себя за председателя ТСЖ, используя его имя и фотографию.

Через такие каналы распространяются ложные сообщения о якобы необходимых изменениях в списке жильцов.

Основная задача этой схемы заключается в том, чтобы получить доступ к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, связанной с порталом Госуслуг. Для этого злоумышленники пытаются получить персональные данные или учетную информацию от доверчивых граждан.

Подобные попытки позволяют аферистам воспользоваться чужими данными в своих интересах.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют придерживаться ряда простых правил:

  • Не переходить по незнакомым ссылкам и не передавать свои личные данные в подозрительных мессенджерах.
  • Всегда уточнять информацию, полученную от лица, представляющегося председателем ТСЖ, через официальный контакт вашего товарищества.
  • Не разглашать пароли и сведения от личного кабинета госуслуг третьим лицам.
  • Если обнаружена подозрительная группа, сообщить об этом администрации ТСЖ.

При любой сомнительной рассылке рекомендовано обращаться лично к председателю или в профильные органы для проверки сведений.

Эксперты напоминают, что подлинные уведомления о вопросах ТСЖ должны подтверждаться официальными источниками.

Ранее сообщалось, что мошенники также пытались убедить граждан отключить систему пожарной безопасности, вводя в заблуждение жильцов многоквартирных домов. Случаи распространения ложной информации и попытки получить доступ к персональным данным в последнее время встречаются всё чаще.

Пользователям важно сохранять бдительность при общении в социальных сетях и мессенджерах.

