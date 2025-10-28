Городовой / Общество / Бродит по Петербургу, чинит старые стулья: как живет Устюгов после успеха «Ментовских войн»
Бродит по Петербургу, чинит старые стулья: как живет Устюгов после успеха «Ментовских войн»

Опубликовано: 28 октября 2025 18:43
Устюгов
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Интересный жизненный путь.

Когда-то он был главным копом страны. Теперь — человек, который выбирает тишину вместо светских раутов. Устюгов давно закрыл дверь в отдел Шилова и живёт иначе.

Он не скрывает: роль, которая его прославила, быстро стала ловушкой. Шилов был народным любимцем, но актёр сам признавался — герой раздражал его. Сериал тянулся, превращаясь в бесконечный конвейер.

«Так и дотянули до одиннадцатого», — говорил он с усталостью.

Сегодня Устюгов растворился в Петербурге. Может часами бродить по городу без цели, включив музыку и забыв про всё. Нашёл странное, почти медитативное хобби — реставрировать старые стулья.

Музыка — ещё одна опора. Его группа «Экибастуз» собирает залы, даёт ему свободу, которую кино давно отняло. На концертах он честный, грубый, настоящий — без образа, без маски.

В кадре он появляется редко, но метко. «Столыпин», «Банда ЗИГ ЗАГ», «Последний богатырь. Наследие». Еще несколько проектов на подходе: создатель «Мажора» и Устюгов создают хит: сериал обещает стать главной премьерой НТВ.

Про звёздность он не говорит. Он от неё устал. Петербург, мебельная мастерская, сцена — вот его жизнь сейчас. И в этом есть роскошь, которую не купишь ни одной ролью: быть собой и никому ничего не объяснять.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
