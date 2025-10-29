Не время ставить точку: в Экспофоруме пройдет ярмарка вакансий для петербуржцев серебряного возраста

В рамках мероприятия соискатели смогут познакомиться с предложениями от более чем тридцати местных работодателей. Среди участников — представители индустрии, транспорта, энергетики, а также компании, занятые в торговле и других сферах.
На встречах пройдут консультации для тех, кто ищет работу. Специалисты расскажут, как правильно подготовить резюме и успешно пройти собеседование.
Участницам «Женского клуба» предложат лекции и практические занятия. На мастер-классах можно будет получить новые знания и навыки, необходимые для профессионального развития.