Красители, прощайте: 5 рецептов природной палитры для яиц на Пасху – крашенки ярче солнца

Натуральные красители для пасхальных яиц

Совсем скоро Пасха, и традиционно все будут красить яйца. Но так хочется отойти от надоевшей луковой шелухи и ядовитых магазинных цветов, чтобы удивить родных и создать настоящий праздник.

Можно получить яйца невероятных оттенков - от лавандового до космически-синего - используя только натуральные продукты. Это просто, безопасно и выглядит очень благородно.

Важно: чтобы цвет получился ярким и ровным, берите только белые яйца и тщательно мойте их с содой. Так вы обезжирите скорлупу.

От небесно-голубого до индиго

Такие цвета дает краснокочанная капуста. Для этого нужно нарезать полкочана капусты, залить водой, добавить 3 ложки уксуса и проварить 30 минут. Затем отвар процедите и положите в него уже сваренные яйца. Если подержать их 3 часа, цвет станет нежно-голубым, а если оставить на всю ночь в холодильнике - глубоким синим.

От розового до бордового

Чай каркаде творит настоящие чудеса с яйцами. Вскипятите 1 литр воды с целой пачкой каркаде, проварите 10 минут и процедите. В этот горячий отвар опустите вареные яйца. Без уксуса они станут нежно-розовыми, а если добавить 2 ложки уксуса - насыщенно-бордовыми.

Ярко-желтый

В литр кипятка добавляем 3 ложки куркумы, хорошо размешиваем и кладем вареные яйца. Уже через 20 минут они становятся ярко-желтыми. Есть лайфхак: смешайте порошок с солью и натрите этой смесью горячее яйцо, чтобы получить «крапчатый» эффект.

Благородный беж

Этот способ для тех, кто любит спокойные «винтажные» тона. Нужно заварить очень крепкий кофе или чай (чем больше заварки, тем лучше), залить горячим напитком вареные яйца и оставить на час. Цвет получится от кремового до темно-бежевого, что станет идеальной основой для узоров.

Глубокий бордо

Натрите 3 свеклы, залейте водой и варите 40 минут. Затем отвар процедите, добавьте уксус и опустите в него яйца. Чтобы получить насыщенный бордовый или розовый цвет, им нужно простоять в холодильнике минимум 8 часов, а лучше всю ночь.

