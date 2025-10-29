Ловкость рук и никакого мошенничества: как кассиры в «Пятерочках»﻿ Петербурга незаметно присваивают себе кэшбек покупателей

Как бонусы превращаются в реальные деньги за счет покупателей?

Бывшая сотрудница сети «Пятёрочка» раскрыла в интернете распространенную схему, позволяющую некоторым кассирам существенно пополнять свой доход за счет покупателей.

Речь идет о несанкционированном использовании карт лояльности, что может приносить продавцу до 10 тысяч рублей ежемесячно в виде бонусных накоплений.

«Провожу свою карту»: Уловка с лояльностью

Прием прост и основан на невнимательности клиента. Когда покупатель не предъявляет собственную карту лояльности, кассир может незаметно провести свою.

«Всё выглядит естественно: человек слышит о скидке и не задаёт вопросов», — объяснила бывшая сотрудница.

В случае подозрения клиента, продавцы используют отговорку:

«Можно сказать, что это корпоративная карта для удобства клиентов».

Бонусы в карман: Как накопления уходят к персоналу

Покупатели часто забывают карты дома или просто не используют бонусы. В итоге, эти накопления не сгорают, а аккумулируются на счете продавца.

Позже кассир может использовать эти бонусы для частичной оплаты собственных покупок.

Нарушение правил, ставшее нормой

Хотя этот метод выглядит как мелкая уловка, он формально нарушает условия программы лояльности. Бонусы по правилам должны начисляться тому, кто фактически совершает покупку, а не сотруднику магазина.

Тем не менее, инсайдер утверждает, что подобная практика в сети «встречается довольно часто», став своего рода негласным, но прибыльным дополнением к зарплате.