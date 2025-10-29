Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях

Минэкономразвития совместно с Минстроем подготовили законопроект, предусматривающий возможность приобретения гостиничных номеров по схеме долевого строительства.
В этом случае средства граждан будут размещены на эскроу-счёте, а после завершения строительства собственник получит документы на номер в отеле, а не на квартиру.
Ключевой особенностью станет запрет на постоянное проживание и регистрацию в таких помещениях, однако владельцам разрешат сдавать номера в аренду через операторов и получать доход.
Все операции по бронированию, поселению и приёму платежей возьмут на себя управляющие компании. Собственник сможет только получать прибыль от аренды, не участвуя в организационных вопросах.
Жители России таким образом получат новый инструмент для инвестирования, который должен стать альтернативой традиционным банковским вкладам.
По мнению экспертов, в стране отмечается нехватка примерно 75 тысяч номеров в гостиницах, а сумма необходимых вложений достигает 1,7 триллиона рублей.
Государство ожидает, что принятие инициативы позволит привлечь дополнительные средства частных инвесторов. Это могут быть обычные жители РФ, которые думают куда вложить деньги.
В обсуждениях нововведения в соцсетях мнения россиян заметно разошлись. Некоторые пользователи стали проводить параллели с апартаментами, на которые ранее распространялись ограничительные меры:
«Сначала боролись с апартаментами, вроде запретили, и вот, разрешают то же самое…»
В то же время другие граждане обращают внимание на возможное наведение порядка в сфере гостиничных услуг с помощью единого оператора.