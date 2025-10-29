Городовой / Общество / Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Осторожно, завораживает: Лензоопарк показал, как южноамериканский грызун Оливер хрустит орехами Общество
Почему «СПб»﻿ стало сокращенным названием Санкт-Петербурга при всего двух заглавных буквах Город
Грядёт большое обновление Апраксина двора: два корпуса обновят, появится общий атриум Общество
Почему кассиры в «Пятерочках»﻿ внезапно уходят с места, забывая про очередь из клиентов Общество
Оказывается, в петербургской «Ласточке» намеренно пропущены некоторые номера сидений Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях

Опубликовано: 29 октября 2025 11:00
Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях
Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях
Городовой ру

Очень просто стать совладельцем гостиницы, однако воспользоваться своим номером для проживания невозможно.

Минэкономразвития совместно с Минстроем подготовили законопроект, предусматривающий возможность приобретения гостиничных номеров по схеме долевого строительства.

В этом случае средства граждан будут размещены на эскроу-счёте, а после завершения строительства собственник получит документы на номер в отеле, а не на квартиру.

Ключевой особенностью станет запрет на постоянное проживание и регистрацию в таких помещениях, однако владельцам разрешат сдавать номера в аренду через операторов и получать доход.

Все операции по бронированию, поселению и приёму платежей возьмут на себя управляющие компании. Собственник сможет только получать прибыль от аренды, не участвуя в организационных вопросах.

Жители России таким образом получат новый инструмент для инвестирования, который должен стать альтернативой традиционным банковским вкладам.

По мнению экспертов, в стране отмечается нехватка примерно 75 тысяч номеров в гостиницах, а сумма необходимых вложений достигает 1,7 триллиона рублей.

Государство ожидает, что принятие инициативы позволит привлечь дополнительные средства частных инвесторов. Это могут быть обычные жители РФ, которые думают куда вложить деньги.

В обсуждениях нововведения в соцсетях мнения россиян заметно разошлись. Некоторые пользователи стали проводить параллели с апартаментами, на которые ранее распространялись ограничительные меры:

«Сначала боролись с апартаментами, вроде запретили, и вот, разрешают то же самое…»

В то же время другие граждане обращают внимание на возможное наведение порядка в сфере гостиничных услуг с помощью единого оператора.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью