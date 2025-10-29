На Китай приходится примерно две пятых товарооборота Петербурга: что стоит за этой цифрой?

С 2022 года объёмы взаимной торговли между Россией и Китаем увеличились в два раза.

Санкт-Петербург активно сотрудничает с Китаем в торговой сфере, на которую приходится около 40% общего объёма товарооборота города. С начала 2022 года объёмы торговли между северной столицей и КНР увеличились почти вдвое.

Об этом РБК сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Представитель комитета отметил, что более 190 государств выступают торговыми партнёрами Петербурга. Среди крупнейших зарубежных партнёров города, помимо Китая, названы Индия, Турция, Республика Корея и Беларусь.

Ситов пояснил:

«Для нас речь в части товарооборота с Китаем идет о транспортном машиностроении и станках, для КНР мы говорим об энергомашиностроении, лесопромышленности, трансфере IT-технологий и небольшой доли фармацевтической продукции».

На протяжении последнего времени наибольший удельный вес в экспорте города занимают такие отрасли, как радиотехника, энергетическое инженерное оборудование и механизмы для транспорта.

Среди заметных изменений председатель отметил трансфер продуктов питания. Африка и страны Персидского залива стали потреблять товары петербургских предприятий в сфере пищевой продукции.

Внешнеторговые отношения России и Китая в прошлом году вышли на рекордный уровень. Общий объём товарооборота составил 244,8 миллиарда долларов, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Китай увеличил поставки товаров в Россию на 4,1%, до 115,5 миллиарда долларов; российский экспорт в КНР сохранился на уровне 129,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что на территории КНР появятся два деловых центра Санкт-Петербурга.