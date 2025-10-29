Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира

Масштаб, спикеры, стартапы: почему The Trends 2025 нельзя пропустить.

С 18 по 20 ноября 2025 года Москва станет эпицентром технологических прорывов, принимая форум-выставку The Trends 2025.

Это масштабное событие, проходящее в рамках Технологической недели, соберет под одной крышей лидеров мировой индустрии, инвесторов, инноваторов и представителей государственных структур.

Мероприятие, организаторами которого выступают ATF Media, ивент-агентство BRIDGE и Ассоциация промышленного майнинга, обещает стать ключевой площадкой для обсуждения будущего технологий.

Масштаб и содержание: что ждет участников

TAU Place (Рязанский проспект, 8А, стр. 10) превратится в центр притяжения для более чем 18 000 участников и 140+ спикеров.

География гостей охватывает не только Россию, но и Европу, Ближний Восток и Азию, что подчеркивает международный статус форума.

Деловая программа насыщена: от пленарных сессий и панельных дискуссий до инвестиционных треков и питчингов стартапов. Выставка с участием более 80 компаний-экспонентов представит новейшие разработки и решения.

Ключевые темы форума охватывают самые актуальные направления развития:

Индустрия 4.0 и инвестиции в технологии — взгляд в будущее автоматизации и производства.

GovTech и цифровая трансформация государства — как технологии меняют управление.

Финансовые технологии и цифровая экономика — революция в мире денег.

Энергетика и майнинг — обеспечение энергетической независимости и новые горизонты.

Искусственный интеллект и машинное обучение — сила алгоритмов и их применение.

Web3, блокчейн и будущее интернета — децентрализация и новый онлайн-мир.

Инвестиции и фондовые рынки России — стратегии и перспективы.

Особое внимание будет уделено 20 ноября, когда пройдет специализированный форум MINING.RU, собирающий профессионалов индустрии майнинга и энергетики.

Спикеры-генераторы идей: кто формирует повестку

На The Trends 2025 соберутся не просто эксперты, а настоящие визионеры, формирующие технологическую повестку. Среди подтвержденных спикеров — Иван Чебесков, заместитель министра финансов РФ, Вадим Медведев, гендиректор Фонда НТИ, Александр Павлов, управляющий партнер ВЭБ.РФ, и многие другие.

Присутствие представителей таких гигантов, как «Сбербанк» (Сергей Марков, директор по развитию ИИ) и «Газпромбанк» (Адель Валиуллин, первый вице-президент), гарантирует глубокое погружение в актуальные вопросы.

Международный взгляд представят Акашдип Сингх, президент Индийского делового совета в России, и Гарретт Джонстон, CEO Epiphany.

Партнерская сеть: фундамент успеха

Масштаб форума поддерживается широкой сетью спонсоров и партнеров. «Королевские спонсоры», такие как «Росатом», Promminer, BitRiver, ФНС, INTELION и BloFin, подчеркивают значимость события.

Премиальные, бриллиантовые и платиновые партнеры, включая MEXC, Bitget, BingX и COEX, демонстрируют стремление быть в центре инновационных процессов.

Деловыми партнерами выступают ЦИПР, Фонд Росконгресс, Ассоциация РУССОФТ и другие отраслевые объединения, создавая надежный фундамент для обмена опытом и знаниями.

Дополнительные горизонты: награды и нетворкинг

Форум не ограничится деловой программой. 19 ноября состоится церемония The Trends Awards, где будут отмечены выдающиеся компании и эксперты, внесшие значительный вклад в развитие технологий.

А завершится неделя официальным Afterparty для гостей с VIP-доступом, предоставляющим уникальную возможность для неформального общения и установления новых деловых связей.

The Trends 2025 — это не просто форум, это инвестиция в будущее, возможность прикоснуться к инновациям и стать частью глобальных перемен.