Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира

С 18 по 20 ноября 2025 года Москва станет эпицентром технологических прорывов, принимая форум-выставку The Trends 2025.
Это масштабное событие, проходящее в рамках Технологической недели, соберет под одной крышей лидеров мировой индустрии, инвесторов, инноваторов и представителей государственных структур.
Мероприятие, организаторами которого выступают ATF Media, ивент-агентство BRIDGE и Ассоциация промышленного майнинга, обещает стать ключевой площадкой для обсуждения будущего технологий.
Масштаб и содержание: что ждет участников
TAU Place (Рязанский проспект, 8А, стр. 10) превратится в центр притяжения для более чем 18 000 участников и 140+ спикеров.
География гостей охватывает не только Россию, но и Европу, Ближний Восток и Азию, что подчеркивает международный статус форума.
Деловая программа насыщена: от пленарных сессий и панельных дискуссий до инвестиционных треков и питчингов стартапов. Выставка с участием более 80 компаний-экспонентов представит новейшие разработки и решения.
Ключевые темы форума охватывают самые актуальные направления развития:
- Индустрия 4.0 и инвестиции в технологии — взгляд в будущее автоматизации и производства.
- GovTech и цифровая трансформация государства — как технологии меняют управление.
- Финансовые технологии и цифровая экономика — революция в мире денег.
- Энергетика и майнинг — обеспечение энергетической независимости и новые горизонты.
- Искусственный интеллект и машинное обучение — сила алгоритмов и их применение.
- Web3, блокчейн и будущее интернета — децентрализация и новый онлайн-мир.
- Инвестиции и фондовые рынки России — стратегии и перспективы.
Особое внимание будет уделено 20 ноября, когда пройдет специализированный форум MINING.RU, собирающий профессионалов индустрии майнинга и энергетики.
Спикеры-генераторы идей: кто формирует повестку
На The Trends 2025 соберутся не просто эксперты, а настоящие визионеры, формирующие технологическую повестку. Среди подтвержденных спикеров — Иван Чебесков, заместитель министра финансов РФ, Вадим Медведев, гендиректор Фонда НТИ, Александр Павлов, управляющий партнер ВЭБ.РФ, и многие другие.
Присутствие представителей таких гигантов, как «Сбербанк» (Сергей Марков, директор по развитию ИИ) и «Газпромбанк» (Адель Валиуллин, первый вице-президент), гарантирует глубокое погружение в актуальные вопросы.
Международный взгляд представят Акашдип Сингх, президент Индийского делового совета в России, и Гарретт Джонстон, CEO Epiphany.
Партнерская сеть: фундамент успеха
Масштаб форума поддерживается широкой сетью спонсоров и партнеров. «Королевские спонсоры», такие как «Росатом», Promminer, BitRiver, ФНС, INTELION и BloFin, подчеркивают значимость события.
Премиальные, бриллиантовые и платиновые партнеры, включая MEXC, Bitget, BingX и COEX, демонстрируют стремление быть в центре инновационных процессов.
Деловыми партнерами выступают ЦИПР, Фонд Росконгресс, Ассоциация РУССОФТ и другие отраслевые объединения, создавая надежный фундамент для обмена опытом и знаниями.
Дополнительные горизонты: награды и нетворкинг
Форум не ограничится деловой программой. 19 ноября состоится церемония The Trends Awards, где будут отмечены выдающиеся компании и эксперты, внесшие значительный вклад в развитие технологий.
А завершится неделя официальным Afterparty для гостей с VIP-доступом, предоставляющим уникальную возможность для неформального общения и установления новых деловых связей.
The Trends 2025 — это не просто форум, это инвестиция в будущее, возможность прикоснуться к инновациям и стать частью глобальных перемен.