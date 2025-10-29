Почему мост Бетанкура называют «энергетически тяжелым»? Может, дело в страшном месте, куда уходят опоры

Его построили к чемпионату мира по футболу, но назвали в честь забытого гения.

Он соединил острова и времена. Мост Бетанкура, открытый в мае 2018 года, — не просто очередная транспортная артерия Петербурга.

Его история — пример того, как идея, рождённая десять лет назад, выстояла сквозь паузы, споры и судебные тяжбы, чтобы стать частью городской легенды.

S-образный силуэт, натянутый над Малой Невой, соединяет Васильевский и Петроградскую стороны. Шесть полос, велодорожка, стекло и сталь — всё строго и лаконично. Но в названии, словно в эхо из XIX века, живёт память о человеке, который знал, как заставить камень и металл подчиняться замыслу.

Испанец, построивший Петербург

Августин де Бетанкур приехал в Россию в 1808 году, когда ему было уже пятьдесят.

За шестнадцать лет службы он успел стать одним из отцов инженерного дела в стране, проектировал Исаакиевский собор, мосты, здания, основал Институт инженеров путей сообщения. Его имя давно вписано в историю Петербурга — но почти забыто за её шумом.

Сегодня по мосту, носящему его фамилию, проносятся машины, и лишь немногие задумываются, кто был этот человек. Испанец, посвятивший себя России и её инженерному будущему.

Сера, легенды и новая магия

Опоры моста стоят на Серном острове — месте, где когда-то хранили известь и серу, а позже строили заводы и прятали тайны.

Вокруг моста давно появились слухи: о том, что он "непростой", "энергетически тяжёлый", будто на пересечении старых линий города.

Но, возможно, именно в этом и заключается символ — в соединении рационального и загадочного, современного и прошлого.