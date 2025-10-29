Еда или имитация: «Пятерочка» продает «пищевой мусор» под видом «Красной Цены»

Почему «дешевые» продукты делают людей толще и беднее?

Многие покупатели, выбирая товары марки «Красная Цена» в сети «Пятерочка», ориентируются на привлекательную стоимость, веря в реальную экономию.

Однако, бывший сотрудник магазина раскрывает пять «грязных секретов» этой торговой марки, которые заставляют задуматься: действительно ли мы экономим, или просто покупаем «пищевой мусор»?

«Еда или имитация?» Как «Пятерочка» продает «пищевой мусор» под видом экономии

«Вы покупаете не еду, а ее имитацию», — утверждает инсайдер.

Примером служат пельмени «Красной Цены». Вместо свинины и говядины в составе — «мясо птицы механической обвалки, вода питьевая, белок соевый, крахмал картофельный, усилитель вкуса Е621».

Проще говоря, это «гель из воды, крахмала и сои, куда добавлены остатки перемолотых куриных костей». Цена в 150 рублей, по словам автора, соответствует реальной пищевой ценности максимум в 30.

Подобные примеры, такие как «сгущенка без молока, сырный продукт без сыра, колбаса без настоящего мяса», встречаются повсеместно.

«Вы платите за пустоту, за „пищевой мусор“, замаскированный под еду».

«Монополия на полке»: Почему нет выбора, кроме дорогих брендов и «Красной Цены»?

Инсайдер отмечает, что полки магазинов часто демонстрируют сокращенный до абсурда выбор. Средние бренды практически исчезли, уступив место либо дорогим премиум-продуктам, либо многочисленным упаковкам «Красной Цены».

«Это не случайность — это монополия на полке», — поясняет продавец.

Ритейлеры получают большую прибыль от собственных торговых марок (СТМ), поэтому искусственно убирают конкурентов среднего сегмента.

В итоге, покупатель сталкивается с иллюзией выбора: «платите втридорога за премиум или покупаете суррогат».

«Игра на грани срока»: Как «Пятерочка» превращает экономию в перерасход?

Для удешевления СТМ используются «самое дешевое сырье»: молоко низкого сорта, старый консервированный горошек, остатки для творога.

«Вы платите за продукт на пределе качества, который быстро портится».

Молоко скисает, сыр «потеет» жиром, пельмени разваливаются — и потребитель выбрасывает продукты, думая, что сэкономил.

«На деле „экономия“ оборачивается перерасходом», — заключает бывший сотрудник.

«Ловушка аппетита»: Почему «дешевые» продукты делают вас толще и беднее?

Продукты, состоящие из воды, крахмала и усилителей вкуса, не дают должного насыщения. Мозг сигнализирует об отсутствии белков и жиров, и человек снова чувствует голод.

«Вы съедаете тарелку „дешевых“ пельменей, но через час снова ищете еду».

Результат — холодильник полон, деньги потрачены, но сытости и пользы нет.

«Вы едите больше, покупаете больше, и думаете, что экономите, а на деле платите за пустоту».

Совет прост: нужно читать состав, сравнивать продукты и не вестись на иллюзию экономии. Покупка дешевых СТМ — это не рациональность, а риск для здоровья и кошелька.