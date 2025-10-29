Городовой / Общество / Ворота Финского залива захлопнутся: 30 октября в Петербурге закроют дамбу
Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом Город
Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров? Общество
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
Ворота Финского залива захлопнутся: 30 октября в Петербурге закроют дамбу

Опубликовано: 29 октября 2025 11:44
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В период проведения работ на защитном сооружении движение маломерных судов будет временно ограничено.

В Санкт-Петербурге дамба будет недоступна для прохода маломерных судов с 9 до 18 часов 30 октября. Это связано с проведением проверки работоспособности систем управления сооружения. Сведения об этом распространила пресс-служба комплекса защитных сооружений.

Временное ограничение затронет только водный транспорт, движение автомобилей через дамбу будет осуществляться в обычном режиме.

Судовладельцам напоминают о необходимости придерживаться всех требований и правил эксплуатации судов на внутренних водных путях.

Ранее появлялась информация о прибытии в Санкт-Петербург круизного судна «Владимир Жириновский» для завершения работ по достройке.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
