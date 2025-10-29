Ворота Финского залива захлопнутся: 30 октября в Петербурге закроют дамбу

В Санкт-Петербурге дамба будет недоступна для прохода маломерных судов с 9 до 18 часов 30 октября. Это связано с проведением проверки работоспособности систем управления сооружения. Сведения об этом распространила пресс-служба комплекса защитных сооружений.
Временное ограничение затронет только водный транспорт, движение автомобилей через дамбу будет осуществляться в обычном режиме.
Судовладельцам напоминают о необходимости придерживаться всех требований и правил эксплуатации судов на внутренних водных путях.
Ранее появлялась информация о прибытии в Санкт-Петербург круизного судна «Владимир Жириновский» для завершения работ по достройке.