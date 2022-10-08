На теледебатах с Жириновского свалились брюки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в нелепую ситуацию во время теледебатов на канале ТВЦ. Политика «подвели» брюки в тот момент, когда он кричал, что все вокруг – коммунисты. Жириновский успел поймать слетающую с него одежду, продолжив выступление.