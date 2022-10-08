Певица может приложить кого угодно.
Свою карьеру комик начинал с пародий на Ельцина.
Наследник почившего лидера ЛДПР объяснил причину ухода из политики.
Программа выйдет 17 июня в 21:20 на телеканале «Россия 1».
После смерти политика осталось устаревшее завещание.
Передача выйдет в эфир в рамках запуска новой программы.
Игорь Лебедев полностью избавился от своей «личности».
Игорь Лебедев стал Давидом Гарсия.
Игорь Лебедев решился на важный шаг.
Инцидент произошел примерно 12 апреля.
Лидер ЛДПР принял участие в озвучке аудиокниги.
Политик скончался на 76 году жизни.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, который находится в больнице с коронавирусом, идет на поправку.
Опечатка Малышевой в одном из ее постов в соцсетях сильно испугала пользователей
Популярная телеведущая назвала главную причину госпитализации политика
Во время заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал символический подарок депутату от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте на лося. Трансляция велась на YouTube.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал депутата Коммунистической партии Российской Федерации Николая Харитонова колхозником. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник в начале первого заседания Госдумы восьмого созыва призвал не пускать в зал депутатов, которые не ставили прививку от коронавируса.
Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла Валентина Терешкова от партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в нелепую ситуацию во время теледебатов на канале ТВЦ. Политика «подвели» брюки в тот момент, когда он кричал, что все вокруг – коммунисты. Жириновский успел поймать слетающую с него одежду, продолжив выступление.