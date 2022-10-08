Все новости / Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Политика
«Прочтет и никого убивать не будет»: Жириновский подарил Рашкину книгу о животных
Во время заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский презентовал символический подарок депутату от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте на лося. Трансляция велась на YouTube.
22 дек 2021 15:44
Политика
Лидер ЛДПР Жириновский на заседании обозвал депутата от КПРФ Харитонова «колхозником»
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский назвал депутата Коммунистической партии Российской Федерации Николая Харитонова колхозником. Об этом сообщает РИА Новости.  
25 ноя 2021 19:19
Политика
Жириновский призвал не пускать на заседания Думы депутатов без прививки от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник в начале первого заседания Госдумы восьмого созыва призвал не пускать в зал депутатов, которые не ставили прививку от коронавируса. 
12 окт 2021 14:09
Политика
На теледебатах с Жириновского свалились брюки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в нелепую ситуацию во время теледебатов на канале ТВЦ. Политика «подвели» брюки в тот момент, когда он кричал, что все вокруг – коммунисты. Жириновский успел поймать слетающую с него одежду, продолжив выступление. 
14 сен 2021 16:53
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