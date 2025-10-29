«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург

В Северную столицу доставили круизное судно «Владимир Жириновский» для завершения строительства, на сегодняшний день готовность лайнера достигла 90%.
Судно создавали почти десять лет в Астрахани на судостроительном предприятии «Лотос». Пассажирский корабль рассчитан на 310 туристов и обслуживается экипажем из 90 человек.
Лайнер спроектирован как плавучий отель: помимо стандартных кают, на нём имеются террасы, открытые балконы, обзорный салон, бассейн и солнечная палуба с навесом на случай дождя.
В 2023 году теплоход уже проходил испытания на воде. Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков осенью 2025 года отмечал, что планирует отправить судно на Северо-Запад для завершения всех оставшихся работ.
«История достаточно сложная у парохода, он довольно давно строится. Мы приняли решение о том, чтобы перебазировать его для завершения работы и проведения всех сдаточных мероприятий сюда, в северо-западный регион, где будем его достраивать», — сообщил Пучков.
По информации, появившейся ранее, представители Объединённой судостроительной корпорации рассчитывают закончить строительство круизного теплохода в текущем году.
Однако не исключена возможность, что работы продолжатся в 2026 году.