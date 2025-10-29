Городовой / Общество / «Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом Город
Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров? Общество
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург

Опубликовано: 29 октября 2025 06:43
«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург
«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург
Городовой ру

Судно практически готово — к настоящему моменту выполнено 90% работ.

В Северную столицу доставили круизное судно «Владимир Жириновский» для завершения строительства, на сегодняшний день готовность лайнера достигла 90%.

Судно создавали почти десять лет в Астрахани на судостроительном предприятии «Лотос». Пассажирский корабль рассчитан на 310 туристов и обслуживается экипажем из 90 человек.

Лайнер спроектирован как плавучий отель: помимо стандартных кают, на нём имеются террасы, открытые балконы, обзорный салон, бассейн и солнечная палуба с навесом на случай дождя.

В 2023 году теплоход уже проходил испытания на воде. Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков осенью 2025 года отмечал, что планирует отправить судно на Северо-Запад для завершения всех оставшихся работ.

«История достаточно сложная у парохода, он довольно давно строится. Мы приняли решение о том, чтобы перебазировать его для завершения работы и проведения всех сдаточных мероприятий сюда, в северо-западный регион, где будем его достраивать», — сообщил Пучков.

По информации, появившейся ранее, представители Объединённой судостроительной корпорации рассчитывают закончить строительство круизного теплохода в текущем году.

Однако не исключена возможность, что работы продолжатся в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью