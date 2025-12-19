Городовой / Город / Любовь на рубле: в России отчеканили «Долг и любовь» к 200‑летию Константиновского рубля
Любовь на рубле: в России отчеканили «Долг и любовь» к 200‑летию Константиновского рубля

Опубликовано: 19 декабря 2025 07:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В продажу поступила новая коллекционная монета из золота высшей пробы, выпущенная в количестве всего 50 экземпляров.

В преддверии двухвекового юбилея Константиновского рубля Сбер, совместно с Государственным Эрмитажем и Волго-Вятским монетным двором, выпустил памятную монету под названием «Долг и любовь».

Эта коллекционная новинка повторяет образ одной из оригинальных и редчайших монет России, сообщает пресс-служба музея.

Современное издание уже вызвало интерес у любителей нумизматики и истории страны.

Юбилейный выпуск изготовлен в крайне ограниченном количестве: всего 50 монет, для производства которых использовалось золото с высшей чистотой.

Обе стороны современной монеты украшены портретами, связанными с историей оригинального рубля.

На одной изображён министр финансов Российской империи XIX века Егор Канкрин, рядом — детали исторического монетного оборудования.

На другой стороне отчеканены образы великого князя Константина Павловича Романова и графини Жанетты Грудзинской. Здесь же можно увидеть миниатюрные изображения фрагментов исторического прототипа: профиль Константина и герб страны.

Оригинальный Константиновский рубль был создан после кончины императора Александра I и предназначался для его брата, однако не поступил в оборот, оставшись исключительно пробной монетой.

Из-за того, что экземпляров XIX века сохранилось очень мало, рубль 1825 года считается одним из важнейших и редчайших памятников отечественной нумизматики.

На сегодняшний день известно лишь несколько оригинальных монет, большая часть которых находится в музеях и частных собраниях. Этот факт делает каждую из новых памятных монет особо ценной среди коллекционеров.

Первый экземпляр современной золотой монеты доступен для обозрения посетителей: его выставили в Эрмитаже для всех желающих. Председатель Северо-Западного отделения Сбербанка Дмитрий Суховерхов заявил:

«Можно много говорить об уникальности этой монеты, а можно один раз её увидеть. И это стало возможным: для жителей и гостей Петербурга точная копия золотой монеты выставлена в Государственном Эрмитаже.
Уверен, коллекционный выпуск вызовет большой интерес со стороны как нумизматов, так и любителей русской истории и культуры».

Михаил Пиотровский, руководитель Эрмитажа, подчеркнул, что монета «Долг и любовь» помогает взглянуть иначе на своёобразный памятник времени перемен, связанный с эпохой междуцарствия.

Оригинальный рубль доступен к просмотру в Главном штабе Эрмитажа, а отдельная выставка в Зимнем дворце рассказывает о декабристском восстании с опорой на предметы того периода. По словам Пиотровского:

«Музей говорит не только о сегодняшнем дне, а о “вчерашнем и позавчерашнем”. В этом соединении подлинного, интерпретации и музейного контекста проявляются нити истории, связывающие прошлое и настоящее, и Эрмитаж — матрица русской истории — формирует историческое мышление».

Автор:
Юлия Аликова
Город
