Не курьер позвонит в дверь: в Петербурге почти сотня торговых точек перешла на доставку роверами

Опубликовано: 18 декабря 2025 10:42
Global Look Press / Shatokhina Natalia/news.ru

Роботизированная система может перевозить заказы массой до 25 килограммов.

В Приморском районе Санкт-Петербурга порядка ста магазинов начали применять доставку товаров с помощью самоходных устройств. Ранее эта услуга предоставлялась только жителям Мурино.

Теперь воспользоваться ею могут покупатели, находящиеся в радиусе двух километров от выбранной торговой точки, сообщили в пресс-службе Яндекс. Фудтех.

Один робот может перевозить товары весом до 25 килограммов, что примерно соответствует пяти стандартным пакетам.

Без подзарядки устройство способно пройти до 70 километров. По прибытии к дому клиента на телефон поступает уведомление; чтобы открыть контейнер, требуется нажать соответствующую кнопку в приложении.

Для навигации робот оснащён современным лидаром, что позволяет ему безопасно обходить препятствия на пути.

Улучшенная подвеска и новый вычислительный блок способствуют более высокой проходимости по сложным участкам.

В компании подчёркивают, что технические нововведения призваны сделать доставку ещё более надёжной.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занимает второе место среди российских регионов по уровню внедрения роботизированных решений.

Автор:
Юлия Аликова
