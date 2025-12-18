Не курьер позвонит в дверь: в Петербурге почти сотня торговых точек перешла на доставку роверами

В Приморском районе Санкт-Петербурга порядка ста магазинов начали применять доставку товаров с помощью самоходных устройств. Ранее эта услуга предоставлялась только жителям Мурино.
Теперь воспользоваться ею могут покупатели, находящиеся в радиусе двух километров от выбранной торговой точки, сообщили в пресс-службе Яндекс. Фудтех.
Один робот может перевозить товары весом до 25 килограммов, что примерно соответствует пяти стандартным пакетам.
Без подзарядки устройство способно пройти до 70 километров. По прибытии к дому клиента на телефон поступает уведомление; чтобы открыть контейнер, требуется нажать соответствующую кнопку в приложении.
Для навигации робот оснащён современным лидаром, что позволяет ему безопасно обходить препятствия на пути.
Улучшенная подвеска и новый вычислительный блок способствуют более высокой проходимости по сложным участкам.
В компании подчёркивают, что технические нововведения призваны сделать доставку ещё более надёжной.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занимает второе место среди российских регионов по уровню внедрения роботизированных решений.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».