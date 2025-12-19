Подарок с подвохом: какие игрушки под ёлку лучше не класть детям, чтобы праздник не обернулся бедой

Эксперты предупреждают, что определённые детские игрушки, несмотря на безобидный внешний вид, способны представлять угрозу для здоровья ребёнка.

С приближением зимних праздников многие родители задумываются о том, какие подарки выбрать для своих детей.

Тем не менее вопросы безопасности приобретаемых игрушек часто отходят на второй план. Между тем, ряд из них может представлять угрозу для здоровья ребёнка, сообщает Peterburg2.

Детский физиотерапевт Эллисон Мелл подчёркивает, что наибольшую опасность составляют игрушки с мелкими деталями. Они могут привести к серьёзным травмам и даже фатальным последствиям».

Особое внимание стоит уделять строительным наборам с магнитами и гидрогелевым шарикам — их попадание внутрь способно вызвать закупорку, травмы внутренних органов или кишечную непроходимость.

Маленьким детям лучше отдавать предпочтение тем игровым изделиям, где отсутствуют небольшие отделяющиеся компоненты. Следует помнить, что проглатывание даже нескольких магнитов опасно для жизни из-за риска повреждения внутренних тканей.

Точно так же наборы для творчества, состоящие из множества мелких частей, не рекомендуется оставлять без присмотра.

Эксперты советуют обращать внимание на информацию, указанную на упаковке, и выбирать продукцию только проверенных производителей. Не стоит приобретать изделия от неизвестных компаний, поскольку внутри могут оказаться вредные и опасные составляющие.

Кроме того, игрушечные плиты и мини-духовки также требуют осторожности — они способны стать источником ожогов, если их использовать неправильно.

Игрушки на радиоуправлении или с деталями, которые легко могут отсоединиться, тоже могут причинить вред, например вызвать удушье.

Электрические самокаты и велосипеды, ставшие популярными среди детей старшего возраста, несут иной характер угроз — повышен риск получения травм, включая переломы и ушибы головы.

Следует отметить, что ношение даже защитного шлема не всегда может полностью предотвратить тяжелые последствия.

Важным ориентиром при покупке служит возрастная маркировка, которая наносится не случайно, а исходя из требований безопасности.

Родителям полезно регулярно осматривать игрушки на наличие трещин и отколовшихся элементов, которые малыш может ненароком проглотить.

Кроме того, важно оставаться в курсе того, чем именно занимается ребёнок во время игры, и выбирать подарки строго в соответствии с его возрастом и уровнем развития.

