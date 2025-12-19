Городовой / Город / Госдума отдала проверку возраста в руки Max: закон принят
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подарок с подвохом: какие игрушки под ёлку лучше не класть детям, чтобы праздник не обернулся бедой Город
Всего два экзамена и двери колледжа открыты: послабления охватили девять регионов Город
Не курьер позвонит в дверь: в Петербурге почти сотня торговых точек перешла на доставку роверами Город
Петербуржцы засыпали Путина вопросами: что волнует горожан Город
Сам себе парк: Госдума дала зелёный свет самозанятым таксистам Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Госдума отдала проверку возраста в руки Max: закон принят

Опубликовано: 19 декабря 2025 05:30
Госдума отдала проверку возраста в руки Max: закон принят
Госдума отдала проверку возраста в руки Max: закон принят
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

В России разрешили использовать мобильное приложение для подтверждения возраста при покупке табака, алкоголя и энергетических напитков.

В Государственной думе одобрили изменения в федеральный закон, позволяющие подтверждать возраст с помощью мобильного приложения Max, сообщают «Известия».

Данное нововведение затронет ряд ситуаций, когда требуется удостоверение возраста.

Планируется, что приложение Max станет доступно при приобретении табачной продукции, алкогольных напитков и энергетических напитков.

Также его можно будет использовать при покупке бытовых товаров с содержанием опасных газов, участии в лотереях, посещении мероприятий развлекательного характера и при получении информационной продукции ограниченного доступа.

Возможность применять приложение распространяется как на онлайн, так и на офлайн-покупки.

Уточняется, что ранее в одном из федеральных изданий указывалось: Министерство цифрового развития рассматривает отказ от проверки входа в сервис государственных услуг по одноразовым паролям через СМС.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью