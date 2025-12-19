Госдума отдала проверку возраста в руки Max: закон принят

В Государственной думе одобрили изменения в федеральный закон, позволяющие подтверждать возраст с помощью мобильного приложения Max, сообщают «Известия».
Данное нововведение затронет ряд ситуаций, когда требуется удостоверение возраста.
Планируется, что приложение Max станет доступно при приобретении табачной продукции, алкогольных напитков и энергетических напитков.
Также его можно будет использовать при покупке бытовых товаров с содержанием опасных газов, участии в лотереях, посещении мероприятий развлекательного характера и при получении информационной продукции ограниченного доступа.
Возможность применять приложение распространяется как на онлайн, так и на офлайн-покупки.
Уточняется, что ранее в одном из федеральных изданий указывалось: Министерство цифрового развития рассматривает отказ от проверки входа в сервис государственных услуг по одноразовым паролям через СМС.