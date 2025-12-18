Городовой / Город / Петербуржцы засыпали Путина вопросами: что волнует горожан
Петербуржцы засыпали Путина вопросами: что волнует горожан

Опубликовано: 18 декабря 2025 10:36
Global Look Press / Kremlin Pool

Владимиру Путину поступило около 100 тысяч обращений от жителей Санкт-Петербурга.

Петербургские жители к настоящему времени отправили Владимиру Путину около 98 тысяч своих вопросов и обращений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эта активность отмечена накануне ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря в 12 часов дня.

Всего по стране зафиксировано свыше полутора миллионов обращений со всех регионов.

Граждане могут обратиться к президенту с помощью мобильного приложения, специального сайта, с помощью СМС и ММС, а также через различные социальные сети.

Наиболее востребованным способом стало телефонное обращение в специальный центр поддержки. Наиболее активно вопросы задают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Ростовской и Свердловской областей.

Вопросы президенту чаще всего касаются предоставления льгот, уровня пенсий, жилищных условий, состояния дорог и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

С 2020 года Большая пресс-конференция и «Прямая линия» объединены в одно большое ежегодное событие. В этом году мероприятие пройдет в Петербурге.

Трансляция будет доступна 19 декабря с полудня как по телевидению, так и на интернет-платформах. Каждый желающий сохранил возможность задать свой вопрос президенту с помощью телефона или через онлайн-платформы.

Представители организаторов отмечают, что обсуждаемые проблемы отражают самые актуальные темы для населения.

Автор:
Юлия Аликова
