Сам себе парк: Госдума дала зелёный свет самозанятым таксистам
Сам себе парк: Госдума дала зелёный свет самозанятым таксистам

Опубликовано: 18 декабря 2025 10:23
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Доля региональных проектов в реестре увеличат до четверти от общего числа зарегистрированных.

Законопроект, направленный на поддержку водителей такси со статусом самозанятых, был одобрен в Государственной думе, сообщает Интерфакс.

Был найден подход, который позволит организовать переход к новым требованиям по локализации в течение семи лет.

Предусмотрено, что для самозанятых, работающих на собственных автомобилях, не соответствующих определённым условиям, будет введена региональная квота.

По словам Вячеслава Володина, она составит четверть от общего числа легковых такси, включённых в реестр конкретного субъекта страны на начало каждого года.

Такое решение позволит постепенно адаптировать существующую систему.

Для попадания в квоту предусмотрены два условия: личное владение транспортом более полугода и самостоятельное использование автомобиля — без привлечения других водителей.

Принятые изменения касаются только тех, кто выполняет эти требования. Таким образом, переход будет реализован поэтапно, чтобы снизить риски для водителей.

Ранее обсуждение возможности установить квоту в размере 25% для самозанятых таксистов уже поднималось в публичном пространстве.

Автор:
Юлия Аликова
Город
