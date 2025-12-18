Городовой / Город / С 20 декабря новые ограничения в Петербурге: какие улицы замедлят город
С 20 декабря новые ограничения в Петербурге: какие улицы замедлят город

Опубликовано: 18 декабря 2025 08:33
С 20 декабря новые ограничения в Петербурге: какие улицы замедлят город
С 20 декабря новые ограничения в Петербурге: какие улицы замедлят город
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Планируется проведение работ по прокладке инженерных сетей и установке временных ограждений.

В Санкт-Петербурге объявлены новые меры, затрагивающие движение транспорта в двух округах. ГАТИ проинформировала жителей города о предстоящих сроках перекрытия отдельных дорог и введении ограничений на проезд.

Эти изменения связаны с проведением строительно-ремонтных работ.

На участке от проспекта Елизарова до улицы Ольги Берггольц движение будет полностью закрыто с 20 по 26 декабря. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты передвижения.

В Центральном районе ограничения будут более продолжительными: движение по Новгородской улице будет ограничено начиная с 20 декабря 2025 года и вплоть до 14 октября 2027 года.

Участок между проспектом Бакунина и Старорусской улицей окажется недоступен для транспорта на время установки временных ограждений.

Причиной подобных мер стала необходимость выполнения работ соответствующего профиля.

В инспекции советуют учитывать новые условия перед поездкой и корректировать маршрут с учётом монтажных работ. Об изменениях в передвижении транспорта жители узнают через официальные сообщения.

Ранее внимание горожан обращали на ограничения в трёх районах Петербурга, стартующие с 19 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Город
