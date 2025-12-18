С 20 декабря новые ограничения в Петербурге: какие улицы замедлят город

В Санкт-Петербурге объявлены новые меры, затрагивающие движение транспорта в двух округах. ГАТИ проинформировала жителей города о предстоящих сроках перекрытия отдельных дорог и введении ограничений на проезд.
Эти изменения связаны с проведением строительно-ремонтных работ.
На участке от проспекта Елизарова до улицы Ольги Берггольц движение будет полностью закрыто с 20 по 26 декабря. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты передвижения.
В Центральном районе ограничения будут более продолжительными: движение по Новгородской улице будет ограничено начиная с 20 декабря 2025 года и вплоть до 14 октября 2027 года.
Участок между проспектом Бакунина и Старорусской улицей окажется недоступен для транспорта на время установки временных ограждений.
Причиной подобных мер стала необходимость выполнения работ соответствующего профиля.
В инспекции советуют учитывать новые условия перед поездкой и корректировать маршрут с учётом монтажных работ. Об изменениях в передвижении транспорта жители узнают через официальные сообщения.
Ранее внимание горожан обращали на ограничения в трёх районах Петербурга, стартующие с 19 декабря.