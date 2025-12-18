Городовой / Город / Минус 22% разводов в Ленобласти за год: что удержало пары от расставаний?
Минус 22% разводов в Ленобласти за год: что удержало пары от расставаний?

Опубликовано: 18 декабря 2025 07:22
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В области официально утверждён перечень из 25 живописных мест, предназначенных для проведения выездных церемоний.

В нынешнем году количество разводов в Ленинградской области уменьшилось на 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили представители пресс-службы областной администрации.

На снижение числа разводов обратил внимание и вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Он отметил важность деятельности 100 сотрудников отделов, регистрирующих акты гражданского состояния в регионе, назвав их «хранителями самых счастливых моментов».

Для проведения выездных бракосочетаний в Ленинградской области в этом году утвердили 25 специальных мест. С начала года в более чем трёх тысячах семей региона появился третий или последующий ребёнок.

Самым особым днём за последнее время остаётся 11 ноября 2022 года, когда зарегистрировали 208 новых браков — этот показатель остаётся максимальным за пять лет.

Отдельно отмечалось, что в Санкт-Петербурге по состоянию на 2025 год также наблюдается тенденция к сокращению числа разводов.

