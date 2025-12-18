Не дворец, а прачечная: в Пушкине бывшая паровая прачечная стала памятником

Здание бывшей механической прачечной, расположенное по адресу: улица Набережная, дом 3 в городе Пушкине, официально получило статус объекта культурного наследия на уровне региона.
Это сооружение возведено в период с 1898 по 1904 год под руководством придворного архитектора Александра Баха, который работал для Царскосельского дворцового управления, сообщили в КГИОП.
Архитектурное оформление выполнено с использованием кирпичного стиля, фасады украшают фигурные филёнки и оригинальные кирпичные элементы; выступающие участки фасада со стороны северо-запада и юго-востока заканчиваются щипцами.
Во времена войны постройка понесла серьёзные разрушения. Через несколько десятилетий здание столкнулось с новыми испытаниями: в 2011 и 2013 годах в нём случились пожары, после чего оно было выведено из эксплуатации.
К 2021 году объект был передан приходу Вознесенского (Софийского) собора в Пушкине.
Комитет по охране памятников поручил провести консервационные работы, а также приступить к подготовке проектной документации для восстановления, ремонта и адаптации памятника под современные нужды. В ведомстве отметили:
— сообщили в городской администрации.
За последнее время аналогичный статус объекта регионального значения был присвоен железнодорожному вокзалу станции Горская.
