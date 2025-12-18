Городовой / Город / Не дворец, а прачечная: в Пушкине бывшая паровая прачечная стала памятником
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург накрыла волна гриппа: всего за неделю заболеваемость подскочила почти на треть Город
«Волшебный час»: правда ли, что можно купить билеты дешевле в 3 часа ночи Общество
Петербургский Новый год: кто поставил первую ёлку на Дворцовой и почему на неё ополчились коммунисты Город
«Байкшеринг» и «бумераскер»: как жить, когда каждый день рождается слово Общество
Метеозависимые петербуржцы встретят 2026‑й год, схватившись за голову Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Не дворец, а прачечная: в Пушкине бывшая паровая прачечная стала памятником

Опубликовано: 18 декабря 2025 08:30
Не дворец, а прачечная: в Пушкине бывшая паровая прачечная стала памятником
Не дворец, а прачечная: в Пушкине бывшая паровая прачечная стала памятником
Global Look Press / Serguei Fomine

Здание, спроектированное придворным архитектором Бахом, было возведено в 1898–1904 годах.

Здание бывшей механической прачечной, расположенное по адресу: улица Набережная, дом 3 в городе Пушкине, официально получило статус объекта культурного наследия на уровне региона.

Это сооружение возведено в период с 1898 по 1904 год под руководством придворного архитектора Александра Баха, который работал для Царскосельского дворцового управления, сообщили в КГИОП.

Архитектурное оформление выполнено с использованием кирпичного стиля, фасады украшают фигурные филёнки и оригинальные кирпичные элементы; выступающие участки фасада со стороны северо-запада и юго-востока заканчиваются щипцами.

Во времена войны постройка понесла серьёзные разрушения. Через несколько десятилетий здание столкнулось с новыми испытаниями: в 2011 и 2013 годах в нём случились пожары, после чего оно было выведено из эксплуатации.

К 2021 году объект был передан приходу Вознесенского (Софийского) собора в Пушкине.

Комитет по охране памятников поручил провести консервационные работы, а также приступить к подготовке проектной документации для восстановления, ремонта и адаптации памятника под современные нужды. В ведомстве отметили:

— Фасады выполнены в архитектурных приёмах кирпичного стиля, оформлены фигурными профилированными филёнками, кирпичными машикулями.
Раскрепованные части со стороны северо-западного и юго-восточного фасадов завершены щипцами,

— сообщили в городской администрации.

За последнее время аналогичный статус объекта регионального значения был присвоен железнодорожному вокзалу станции Горская.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью