Стрелка длиной с футбольное поле: для высокоскоростной магистрали начались испытания

Опубликовано: 18 декабря 2025 07:50
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В создании этого проекта приняли участие свыше шестидесяти предприятий.

На Муромском заводе завершен монтаж стрелочного перевода длиной 118 метров, предназначенного для новых скоростных железнодорожных путей.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, теперь начались его испытания. Более 60 предприятий объединили усилия для создания этой сложной конструкции.

Главная особенность устройства — возможность движения поездов по основному пути со скоростью до 400 километров в час и по боковому до 120 километров в час.

Представители компании отмечают: "Это в 1,5 раза быстрее сопоставимых устройств, которые используются сейчас".

Благодаря увеличенной разрешённой скорости время поездки сокращается, сокращаются и остановки, связанные с замедлениями на таких участках.

В рамках испытаний проверят не только синхронную работу деталей и надежность механизма, но и способность стрелки к самостоятельному восстановлению после возможных технических сбоев.

Особое внимание уделят контролю за движением и состоянием всех компонентов с помощью специального программно-аппаратного комплекса.

Управление стрелкой также будет осуществляться автоматизированной системой, предусмотренной для наблюдения за всеми рабочими параметрами.

В ходе проектирования предполагается оснастить скоростную линию между Москвой и Санкт-Петербургом 118 такими устройствами. Испытания подтвердят качество и безопасность использования новинок в будущем.

Ранее сообщалось, что представители региональных и федеральных властей ознакомились с ходом нулевого этапа строительства высокоскоростной трассы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
