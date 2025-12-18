На станции «Кировский завод» вырос гранитный «трон»: кому достанется место на новом постаменте

У западного входа на станцию метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге установили новый постамент из тёмно-красного гранита.
В ближайшее время на это основание переместят бюст Владимира Ленина, который до сих пор находился в конце зала станции, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Перемещение связано с началом работ по организации пересадочного узла на соседнюю станцию «Путиловская».
Теперь памятник советскому государственному деятелю будет располагаться непосредственно под надписью «Ленинградский метрополитен».
Ранее сообщалось, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» уже появились на электронных картах города. Эти изменения отражают новый этап развития подземного транспорта в Петербурге.