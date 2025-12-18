Городовой / Город / На станции «Кировский завод» вырос гранитный «трон»: кому достанется место на новом постаменте
На станции «Кировский завод» вырос гранитный «трон»: кому достанется место на новом постаменте

Опубликовано: 18 декабря 2025 09:51
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Бюст Ленина планируют перенести на новое место.

У западного входа на станцию метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге установили новый постамент из тёмно-красного гранита.

В ближайшее время на это основание переместят бюст Владимира Ленина, который до сих пор находился в конце зала станции, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Перемещение связано с началом работ по организации пересадочного узла на соседнюю станцию «Путиловская».

Теперь памятник советскому государственному деятелю будет располагаться непосредственно под надписью «Ленинградский метрополитен».

Ранее сообщалось, что станции «Путиловская» и «Юго-Западная» уже появились на электронных картах города. Эти изменения отражают новый этап развития подземного транспорта в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
