Всего два экзамена и двери колледжа открыты: послабления охватили девять регионов

В текущем году схема итоговой аттестации изменилась для выпускников двенадцатых классов сразу в трёх регионах — столице, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Для тех, кто нацелен продолжить образование в колледже или техникуме, появилась возможность ограничиться сдачей лишь русского языка и математики.
Сегодня, 18 декабря, Вячеслав Володин сообщил в своём аккаунте в социальной сети, что число регионов, где действует эта система, расширится до двенадцати.
Школьники смогут пройти итоговую аттестацию по новым правилам теперь и в следующих субъектах: Республика Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Таким образом, возможности для поступления в учреждения среднего профессионального образования по новой модели расширяются.
Этот шаг связан с решением увеличить число регионов, где опробуют изменённые условия экзамена.
По итогам приёмной кампании, специалисты провели оценку, которая показала востребованность нововведения. Как уточнил Вячеслав Володин,
«28% выпускников 9-х классов в этих регионах выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы».
Эти данные иллюстрируют интерес к новому порядку среди школьников.
Ранее сообщалось о принятии закона, который позволяет ученикам девятого класса, не сдавшим экзамены, получить профессиональное образование.
