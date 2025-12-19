Городовой / Город / Всего два экзамена и двери колледжа открыты: послабления охватили девять регионов
Всего два экзамена и двери колледжа открыты: послабления охватили девять регионов

Опубликовано: 19 декабря 2025 06:00
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Аналогичная форма итоговой аттестации уже была опробована ранее в Санкт-Петербурге, Москве и Липецкой области.

В текущем году схема итоговой аттестации изменилась для выпускников двенадцатых классов сразу в трёх регионах — столице, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Для тех, кто нацелен продолжить образование в колледже или техникуме, появилась возможность ограничиться сдачей лишь русского языка и математики.

Сегодня, 18 декабря, Вячеслав Володин сообщил в своём аккаунте в социальной сети, что число регионов, где действует эта система, расширится до двенадцати.

Школьники смогут пройти итоговую аттестацию по новым правилам теперь и в следующих субъектах: Республика Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Таким образом, возможности для поступления в учреждения среднего профессионального образования по новой модели расширяются.

Этот шаг связан с решением увеличить число регионов, где опробуют изменённые условия экзамена.

По итогам приёмной кампании, специалисты провели оценку, которая показала востребованность нововведения. Как уточнил Вячеслав Володин,

«28% выпускников 9-х классов в этих регионах выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы».

Эти данные иллюстрируют интерес к новому порядку среди школьников.

Ранее сообщалось о принятии закона, который позволяет ученикам девятого класса, не сдавшим экзамены, получить профессиональное образование.

Автор:
Юлия Аликова
Город
